Обійти санкції: Туреччина отримала пропозицію росії щодо нафти

Поки що немає жодних ознак того, що Туреччина може погодитися на пропозицію

Потужні санкції з боку країн Заходу змусили росію шукати нові способи обійти обмеження. Одним із таких у кремлі вбачають Туреччину, яка отримала відповідну пропозицію напередодні візиту президента країни Реджепа Ердогана до російського Сочі.

Інформацію про це отримало видання The Washington Post від представників української розвідки. Повідомляється, що москва пропонує Ердогану дозволити росії купувати частки в турецьких нафтопереробних компаніях, нафтових терміналах та резервуарах.

Це, на думку економістів, дозволить приховати походження нафти після того, як ембарго ЄС набуде чинності.

Крім того, росія пропонує Туреччині відкрити у своїх держбанках кореспондентські рахунки для найбільших російських фінустанов. Як вважають експерти щодо санкцій, такий крок стане грубим порушенням санкційного режиму.

Зараз немає жодних ознак того, що Туреччина прийме пропозиції росіян, оскільки тим самим вони ризикують своїми банками, проти яких можуть бути введені вторинні санкції.

Один із високопоставлених турецьких чиновників у коментарі виданню повідомив, що його країна, як і раніше, "віддана незалежності та суверенітету України", проте про деталі пропозиції говорити не став.

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Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії в Україну ЄС почав скорочувати постачання російських газу та нафти, щоб позбутися енергетичної залежності. До кінця липня частка російського газу в ЄС скоротилася з 40 до 20%.