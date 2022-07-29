Турция ответила путину по поводу "Байрактаров" для россии

Турецкий оборонпром не рассматривает вопрос сотрудничества с россиянами на этом поприще

В Турции официально ответили на желание российского диктатора путина построить у себя в стране завод по производству теперь уже легендарных боевых беспилотников "Байрактар". Об этом он заявил турецкому президенту Реджепу Эрдогану во время недавней встречи в Иране.

"Байрактары" с первых дней войны эффективно уничтожали российскую технику и живую силу в Украине, а адекватного ответа им у оккупантов не нашлось. Сейчас кремль пытается любой ценой выровнять ситуацию по дронам, ища всех возможных вариантов в условиях санкций.

Однако, как рассказал глава Президиума оборонной промышленности Турции Исмаил Демир изданию Hurriyet Ankara, вопрос совместного производства БПЛА в повестке дня не стоит. "Не могу сказать, что это возможно. В нашу повестку дня ничего не попало и работа не начиналась", — сказал он.

Впрочем, Демир отметил, что эти вопросы должны рассматриваться в рамках турецкой политики. К тому же, по его словам, в Анкаре изучают техническую сторону вопроса. Турция не присоединялась к санкциям против россии, поэтому теоретически может с ней сотрудничать в оборонной отрасли.

Как сообщал Телеграф, путин во время своей недавней поездки в Тегеран пытался договориться о закупке для своей оккупационной армии иранских беспилотников Shahed-129. Впрочем, американская разведка заявила, что плоды эти переговоры не принесли.

Также во время иранской поездки кремлевский диктатор предложил Эрдогану собирать на территории России "Байрактары". Однако глава компании Baykar Makina, производящей эту технику, Халюк Байрактар до этого успел заявить, что россияне ни за что не получат эти БПЛА. Зато производитель передал уже несколько своих дронов украинской армии бесплатно.