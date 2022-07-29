Туреччина відповіла путіну з приводу "Байрактарів" для рф

Турецький оборонпром не розглядає питання співпраці з росіянами на цьому поприщі

У Туреччині офіційно відповіли на бажання російського диктатора путіна побудувати у себе в країні завод з виробництва тепер уже легендарних бойових безпілотників "Байрактар". Про це він заявив турецькому президенту Реджепу Ердогану під час нещодавньої зустрічі в Ірані.

"Байрактари" з перших днів війни ефективно нищили російську техніку та живу силу в Україні, а адекватної відповіді їм у окупантів не знайшлося. Зараз кремль намагається за всяку ціну вирівняти ситуацію по дронах, шукаючи усіх можливих варіантів в умовах санкцій.

Проте, як розповів голова Президіуму оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір виданню Hurriyet Ankara, питання спільного виробництва БПЛА на порядку денному не стоїть. "Не можу сказати, що це можливо. У наш порядок денний нічого не потрапило і робота не починалась", — сказав він.

Втім, Демір зазначив, що ці питання мають розглядатись у рамках турецької політики. До того ж, за його словами, в Анкарі вивчають технічну сторону питання. Туреччина не приєднувалась до санкцій проти росії, тому теоретично може з нею співпрацювати в оборонній галузі.

Як повідомляв "Телеграф", путін під час своєї нещодавньої поїздки до Тегерану намагався домовитись про закупівлю для своєї окупаційної армії іранських безпілотників Shahed-129. Втім, американська розвідка заявила, що плодів ці переговори не принесли.

Також під час іранської поїздки кремлівський диктатор запропонував Ердогану збирати на території рф "Байрактари". Однак, голова компанії Baykar Makina, яка виробляє цю техніку, Халюк Байрактар до того встиг заявити, що росіяни ні за що не отримають ці БПЛА. Натомість, виробник передав уже декілька своїх дронів українській армії безкоштовно.