"Байрактар" для України від поляків: компанія-виробник знову зробила щедрий жест

Раніше такі ж подарунки отримали литовці та українці

Мешканці Польщі, які зібрали для України кошти на турецький безпілотник "Байрактар", скинувшись зі своїх соціальних виплат та подарунків на день народження, отримають його від виробника безкоштовно. Раніше такі ж подарунки компанія Baykar зробила литовцям і українцям.

Лист компанії Baykar полякам

Лист від Baykar опублікував у Facebook правозахисник Сергій Наумович. У ньому компанія висловила захоплення тим, що у зборі коштів взяли участь сотні тисяч громадян Польщі. У Туреччині це назвали виявом гуманітарної солідарності і заявили, що хотіли би приєднатись до нього, передавши безпілотник Bayraktar TB2 безоплатно, щоби "рятувати життя невинних українців". Зібрані поляками гроші тепер будуть направлені на гуманітарні потреби.

Як повідомляв "Телеграф", це вже щонайменше третя успішна національна кампанія зі збору коштів на "Байрактари" для ЗСУ. Першими почали литовці, які на заклик журналіста Андрюса Тапінаса за три дні зібрали кошти на безпілотник. Дрон вони отримали безкоштовно, а зібрані гроші витратили боєприпаси до нього. Проводжали машину в Україну дуже урочисто. Після цього аналогічну ініціативу запустив в Україні фонд шоумена Сергія Притули. За три дні українці скинулись на чотири так БПЛА – Baykar подарували три бойових "пташки". Подальша доля зібраних грошей наразі вирішується і, за словами Притули, розв’язка уже близько. Поляки оголосили свій збір на місцевій краудфандинговій платформі і впорались за місяць. Тим часом турецька компанія встигла пообіцяти, що жоден "Байрактар" не продасть у росію.