Віддавали подарунки та соцдопомогу: як поляки збирали на "Байрактар" для українців

Частина ділилася у коментарях своїми історіями

Допомагати Україні у боротьбі проти росії викликаються не лише уряди країн, а й звичайні люди — вони приймають біженців, відправляють гуманітарку, а ще збирають на "Байрактари". Так, першими масовий збір оголошували в Литві, потім до переліку країн, які вирішили купити "пташку" для України, додалася Польща та інші. Переказували на нього і великі, і невеликі суми, зібравши менш як за місяць 22,7 мільйона злотих (близько $4,68 мільйона).

Збір у Польщі справді став народним — багато хто з тих, хто відправляв гроші, приймали українських біженців або зіткнулися з війною по-іншому. "За сестру моєї бабусі, яка загинула в Харкові в перші дні війни. Замість свічки", людина з інвалідністю, що поділилася тією невеликою сумою, що в неї є, дитина, яка відмовилася від подарунка на день народження, — всі вони взяли участь у масовому донаті на "Байрактар".

Не залишилися осторонь і українці, які мешкають у Польщі — перебуваючи у притулку для біженців, далеко від дому та своєї країни вони вважали за краще залишитися без обіду, щоб зекономлені гроші направити на підтримку України.

Коментарі поляків до збору коштів на "Байрактар" для України

Переклад частини коментарів

Подібні збори на "Байрактар" оголосили в Канаді та Норвегії. Нагадаємо, в Україні також проводили такий збір — за три дні зібрали фінанси на чотири безпілотники Bayraktar TB-2 для ЗСУ. Мова про 600 млн гривень, які збирали Сергій Притула та Лачен. Тим часом волонтери фонду "Повернися живим" зібрали понад 16,5 мільйона доларів на БпЛА та купили комплекс безпілотників Bayraktar TB-2.