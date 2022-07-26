Українські волонтери купили "Байрактари" для ЗСУ, на черзі — літаки: подробиці (фото)

Українські волонтери зібрали понад 16,5 мільйонів доларів на закупівлю ударних безпілотників

Фонд допомоги Української армії "Повернися живим" зібрав гроші та купив цілий комплекс безпілотників Bayraktar TB-2.

Як зазначає пресслужба Фонду, йдеться про не лише про самих безпілотників, а й про повноцінну автономну систему вартістю понад 16,5 мільйона доларів США.

Крім трьох БПЛА до комплексу входять:

система повітряного зв’язку;

мобільний комплекс наземного керування;

наземний термінал передачі;

система розпізнавання "свій-чужий";

кілька десятків високоточних боєприпасів;

інше наземне обладнання та запчастини.

За словами голови ГУР Міноборони Кирила Буданова, передача цієї техніки суттєво посилить сили розвідки, а також можливості спеціальних операцій.

Директор фонду Тарас Чмут зазначив, що покупка такого роду відбувається вперше з боку волонтерських організацій України.

Юристка Руслана Величко, своєю чергою, додала, що це не остання покупка для фонду.

"Ми купуватимемо бронетехніку, міномети, ударні БПЛА і дрони-камікадзе і навіть пілотовану авіацію", — сказала вона.

Для того, щоб проєкт було здійснено, Фонд ще у березні цього року отримав дозвіл на імпорт техніки військового призначення.

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Як повідомлялося раніше, "флешмоб" із купівлі "Байрактарів" на потреби української армії відкрив литовський журналіст Андрюс Тапінас ще наприкінці травня, тоді жителям Литви вдалося зібрати кошти на БПЛА за три дні.

Потім аналогічну акцію провів український шоумен Сергій Притула, який за три дні зібрав кошти на чотири безпілотники, в обох випадках компанія "Baykar" повідомляла, що передасть їх безкоштовно.

24 липня стало відомо, що на ще один "Байрактар" також зібрали жителі Польщі, хоча у них на збирання коштів пішов майже місяць. Тим часом, як повідомляють ЗМІ, естафету прийняли жителі Норвегії та також відкрили збір коштів на купівлю БПЛА такого типу.