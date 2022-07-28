Отдавали подарки и соцпомощь: как поляки собирали на "Байрактар" для украинцев

Часть делилась в комментариях своими историями

Помогать Украине в борьбе против россии вызываются не только правительства стран, но и обычные люди — они принимают беженцев, отправляют гуманитарку, а еще — собирают на "Байрактары". Так, первыми массовый сбор объявляли в Литве, затем к перечню стран, которые решили купить "птичку" для Украины добавилась Польша и другие. Переводили на него и большие и небольшие суммы, собрав менее чем за месяц 22,7 миллиона злотых (около $4,68 миллиона).

Сбор в Польше действительно стал народным — многие из тех, кто отправлял деньги принимали украинских беженцев или столкнулись с войной по-другому. "За сестру моей бабушки, которая погибла в Харькове в первые дни войны. Вместо свечки",человек с инвалидностью, поделившийся той небольшой суммой, что у него есть, ребенок, отказавшийся от подарка на день рождения, — все они приняли участие в массовом донате на "Байрактар".

Не остались в стороне и украинцы, живущие в Польше — находясь в приюте для беженцев, вдали от дома и своей страны они предпочли остаться без обеда, чтобы сэкономленные деньги направить в поддержку Украины.

Комментарии поляков к сбору средств на "Байрактар" для Украины

Перевод части комментариев

Подобные сборы на "Байрактар" объявили в Канаде и Норвегии. Напомним, в Украине также проводили такой сбор — за три дня собрали финансы на четыре беспилотника Bayraktar TB-2 для ВСУ. Речь о 600 млн гривен, которые собирали Сергей Притула и Лачен. Тем времен волонтеры фонда "Вернись живым" собрали более 16,5 миллиона долларов на БпЛА и купили комплекс беспилотников Bayraktar TB-2.