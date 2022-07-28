"Байрактар" для Украины от поляков: компания-производитель снова сделала щедрый жест

Ранее такие же подарки получили литовцы и украинцы

Жители Польши, которые собрали для Украины средства на турецкий беспилотник "Байрактар", скинувшись со своих социальных выплат и подарков на день рождения, получат его от производителя бесплатно. Ранее такие же подарки компания Baykar сделала литовцам и украинцам.

Письмо компании Baykar полякам

Письмо от Baykar опубликовал в Facebook правозащитник Сергей Наумович. В нем компания выразила восхищение тем, что в сборе средств приняли участие сотни тысяч граждан Польши. В Турции это назвали проявлением гуманитарной солидарности и заявили, что хотели бы присоединиться к нему, передав беспилотник Bayraktar TB2 безвозмездно, чтобы "спасать жизнь невинных украинцев". Собранные поляками деньги теперь будут направлены на гуманитарные нужды.

Как сообщал "Телеграф", это уже как минимум третья успешная национальная кампания по сбору средств на "Байрактары" для ВСУ. Первыми начали литовцы, которые по призыву журналиста Андрюса Тапинаса за три дня собрали средства на беспилотник. Дрон они получили бесплатно, а собранные деньги потратили на боеприпасы к нему. Провожали машину в Украину очень торжественно. После этого аналогичную инициативу запустил в Украине фонд шоумена Сергея Притулы. За три дня украинцы скинулись на четыре таких БПЛА — Baykar подарили три боевых "птички". Дальнейшая судьба собранных денег решается и, по словам Притулы, развязка уже близка. Поляки объявили свой сбор на местной краудфандинговой платформе и справились за месяц. Тем временем турецкая компания успела пообещать, что ни один "Байрактар" не продаст в россию.