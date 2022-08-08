Захід розглядає можливість санкцій проти Туреччини: що сталось

США та Європа занепокоєні тим, що Туреччина йде на зближення з росією

Туреччина не надто приховує, що не проти допомогти росії обійти певні західні санкції, зокрема днями стало відомо, що турецький президент Реджеп Ердоган отримав з москви пропозиції щодо торгівлі нафтою та перенаправлення фінансових потоків. І Захід уже готує відповідну реакцію, зокрема накладення санкцій уже на саму Туреччину.

Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела. Особливе занепокоєння, за даними видання, на Заході викликали результати переговорів Ердогана з російським диктатором путіним у Сочі в п’ятницю, 5 серпня. Зокрема, турецький президент домовився про прийом карток російської платіжної системи "Мир" деякими банками Туреччини, потроєння взаємного товарообігу та оплату російського газу в рублях.

Ще у червні американські чиновники на чолі із заступником міністра фінансів Воллі Адеємо відвідали Туреччину саме з метою попередити Анкару про можливість вторинних санкцій США. Туреччину зокрема застерегли від спроб приховати у себе брудні російські гроші. Наразі з власних джерел FT стало відомо, що це може обернутись для країни масовим відходом західних компаній та відмовою від фінансування спільних проектів. Друге, за даними експертів, може стати вкрай болісним для країни, яка має інфляцію під 80%, значний дефіцит валюти і великий зовнішній борг.

Разом з тим, накласти європейські санкції на Туреччину буде майже неможливо – всередині ЄС існують значні розбіжності з цього питання, твердять джерела. Тим не менше, обмеження можуть накласти окремі країни.

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Як повідомляв "Телеграф", український посол в Туреччині Василь Боднар вважає, що Анкара у нинішній ситуації грає у свою гру, не стаючи ні на чий бік. Це допомагає Ердогану не втрачати вплив на путіна. Таким чином він зміг, зокрема, сприяти розблокуванню експорту українського зерна.