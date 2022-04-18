США начинают удушение российской военной промышленности: подробности

Под удар может попасть космическая отрасль и поставки электроники.

В США поделились деталями о подготовке нового санкционного пакета против россии. Он должен затронуть российский военно-промышленный комплекс и нарушить цепочку поставок.

Об этом рассказал заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо

По его словам, следующим этапом работы его ведомства станет выведение из строя военной машины россии для чего ведутся работы над созданием препятствий для работы ВПК и нарушения цепочек поставок сырья.

Для этих целей США используют санкции и экспортные ограничения, чтобы оставить россию без необходимых для нее ресурсов

По словам Адейемо речь идет о сфере космоса, электроники и других, связанных с "оборонкой".

Как сообщалось ранее, новый пакет санкций готовит и Европейский союз, который намерен ввести ограничения против российской банковской сферы. Кроме того, в планах Европы таки ввести нефтяное эмбарго.

Стоит отметить, что западные санкции уже ударили по российской "оборонке", так недавно работу остановил "Ульяновский механичный завод", на котором среди прочего производились зенитно-ракетные комплексы "Бук". Причиной стало то, что после начала вторжения россии в Украину немецкие компании, которые поставляли УМЗ электронные компоненты прекратили с ним сотрудничать.