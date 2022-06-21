"Импортозамещение" не помогло: российские власти официально легализовали контрабанду

Российские депутаты одобрили "параллельный импорт"

Во вторник, 21 июня, российская госдума приняла закон о легализации "параллельного импорта". Фактически это означает, что власти страны-агрессора узаконили ввоз контрабанды.

Как передает "Медуза", этот документ российские депутаты согласовали полностью и, таким образом, разрешили отдельным компаниям импортировать товары в страну без разрешения правообладателя.

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В документе отмечается, что "использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением".

В список товаров вошли некоторые бренды (например, Bentley, Apple, Siemens, Dyson), а также категории товаров (например, железнодорожные локомотивы, лодки, саженцы и цветы). В общей сложности российский Минпромторг предложил продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров более 200 брендов. Среди них десятки автомобильных брендов (Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer), отдельные марки запчастей для авто, производители телефонов, техники и даже игровых приставок.

Судя по тому, что российские депутаты приняли этот документ, можно заключить, что "импортозамещение", о котором власти страны-агрессора говорили через все возможные каналы пропаганды — просто не сработало и заменить известные марки авто и другой техники им просто нечем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Москве открыли "российский McDonald’s" со смешным названием — замены известному "Биг-Маку" и оригинальным соусам американской сети россияне найти не смогли.