росія обійшла санкції, закупивши західні чіпи для сучасної зброї – розслідування

Від початку війни країна-агресор отримала понад 15 000 поставок західної мікроелектроніки

Високотехнологічна продукція, зокрема електронні чіпи, потрапила ще у перші пакети санкцій проти росії, запроваджені США та Євросоюзом. Метою цих санкцій було придушити технологічний розвиток країни-агресора та позбавити її можливості виробляти сучасну зброю. Проте, до рф все одно продовжують надходити тисячі партій мікроелектроніки провідних західних виробників.

Про це свідчать результати розслідування агентства Reuters, проведеного разом з британським Королівським Об'єднаним інститутом оборонних досліджень (RUSI), лондонським аналітичним центром у галузі оборони та розслідувальницьким виданням iStories. Серед деталей, виявлених у рештках російських ракет та іншої техніки, знайшлись мікроконтролери, програмовані чіпи та сигнальні процесори таких виробників як:

Texas Instruments Inc., США;

Altera – належить корпорації Intel, США;

Xilinx – належить компаній Advanced Micro Devices Inc (AMD), США;

Maxim Integrated Products Inc – торік придбана компанією Analog Devices Inc, США;

Cypress Semiconductor – належить німецькій фірмі Infineon AG.

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При цьому, як твердять експерти, знайомі з конструкцією російських озброєнь, не завжди йдеться про специфічну мікроелектроніку, призначену суто для зброї. Нерідко це побутові чіпи, призначені для споживчих приладів типу мікрохвильових печей або автомобільних бортових комп’ютерів. Деякі з них були вироблені понад 30 років тому. Але трапляються серед електронних деталей і програмовані користувачем вентильні матриці (FPGA). Вони зручні тим, що їх можна використовувати повторно і програмувати під будь-які потреби – наприклад, зняти з пральної машини і використати у високоточній зброї. Зокрема, один такий FPGA вилучили з ракети 9М544.

Вивчивши документи російської митниці, журналісти та експерти прийшли до висновку, що після 24 лютого росіяни отримали понад 15 000 поставок західних електронних компонентів. У Reuters припустили, що це можуть бути компоненти для виробництва побутових товарів, які не підпадають під санкції, також постачання можуть здійснювати компанії та трейдери з країн Східної Азії, які не приєднались до санкцій і які часто непідконтрольні західним виробникам.

У AMD, Analog Devices та Infineon на запит агентства відповіли, що дотримуються санкцій, тому почали внутрішні розслідування, щоби з’ясувати, як їхня продукція потрапляє до росії. Infineon і Texas Instruments повідомили, що їхня продукція на момент оголошення санкцій уже перебувала в дорозі до рф. А Intel заявила, що їхні поставки призначались для внутрішнього використання до моменту, коли компанія пішла з росії на початку квітня.

Як повідомляв "Телеграф", через санкції в росії зупиняються цілі галузі з топовими підприємствами, а щоби замістити підсанкційні товари, в країні на законодавчому рівні дозволили напівлегальні сірі схеми імпорту.