Запорожью и Николаеву приготовиться? Стало известно о планах оккупантов

ВСУ постепенно входят в режим контрнаступления, однако враг всячески пытается противостоять этому

Оккупационная армия несет значительные потери в живой силе и технике на оккупированной Херсонщине, но не оставляет планов на захват большей территории на юге Украины. И пока ВСУ ожидают вступления в силу американского ленд-лиза, ломать планы россиянам придется с теми возможностями, которые у нас есть на данный момент. При этом враг способен попытаться атаковать три важных города — Николаев, Кривой Рог и Запорожье, — чтобы отвлечь внимание от происходящего на Донбассе.

Об этом "Телеграф" узнал от спикера Международного волонтерского сообщества InformNapalm, бойца ВСУ Михаила Макарука. Военнослужащий подчеркнул, что при отступлении россияне бегут, теряя технику и раненых, однако все равно не оставляют планов на оккупацию нашей земли.

Макарук подчеркнул, что частичное контрнаступление нашей армии пошло даже на тех участках фронта, где армия рф значительно сильнее.

"Изюмская группировка российских оккупационных войск (по некоторым данным, около 30 тысяч) – это несколько европейских армий. И вчера [речь о 4 августа — ред.] они как-то потеряли два довольно интересных населенных пункта, — говорит военный. — Оккупанты "героически отступали" в абсолютной панике, бросая часть техники, которая оставалась на ходу".

Он подчеркивает, что частично похожие действия оккупантов наблюдаются на Запорожском и Славянском направлении. При этом враг не забывает копить силы — в основном на оккупированной территории Херсонской области и в Мелитополе. Таким образом под угрозой наступления могут оказаться уже упомянутые Запорожье, Кривой Рог и Николаев.

"При этом противник теряет важные позиции, не может выбить ВСУ с плацдарма возле реки Игнулец в Херсонской области, где наши военные хорошо закрепились", — поясняет Михаил Макарук.

По его словам, в планах российской армии — дополнительное наступление, при этом весьма массированное. Противник надеется, что с помощью дополнительных разрушений и оккупации сможет сломать Украину на переговоры, удобные Кремлю. Впрочем, как говорит Макарук, россяине продолжат получать "лещей" от ВСУ, а большинство захватчиков обязательно отправятся домой "в пакетах".

Полное интервью с военнослужащим уже доступно на сайте "Телеграфа": "Спикер InformNapalm Михаил Макарук: о войне, переговорах, украинском нонсенсе и российском хаосе"