Укр

"Байрактары" будут собирать в Украине: посол рассказал, как проходит строительство завода

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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На дронах будут стоять украинские детали
На дронах будут стоять украинские детали

Несмотря на войну, стороны пытаются придерживаться взятых на себя обязательств

Легендарные "Байрактары", ставшие одним из символов мощи украинского войска в войне с российскими оккупантами, будут собирать в Украине – договоренность о строительстве завода была заключена еще до начала вторжения. Что происходит с проектом сейчас, рассказал посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднарь.

Как сообщил дипломат в интервью "РБК-Украина", компания-производитель Baykar Makina уже приобрела земельный участок под строительство завода и разработала его проект. Есть также готовность реализовать план до конца, которую он назвал не только политическим решением, но и практическим. "Поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства", – рассказал Боднар. По его словам, речь идет об отечественных двигателях, колесах и других запчастях.

Дипломат также сообщил, что несмотря на войну, стороны продолжают выполнять свои обязательства, хотя не всегда в запланированных объемах. "И это также показывает, насколько мы ответственный партнер, который не оставляет турецкую сторону наедине со своими проблемами, прежде всего, в поставке тех вещей, которые нужны для их обороны", — подчеркнул Боднар.

Как сообщал "Телеграф", о желании построить у себя завод по производству "Байрактаров" заявлял также российский диктатор владимир путин. В Турции ответили, что этот вопрос пока не рассматривается.

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#Украина #Турция #Завод #Байрактар