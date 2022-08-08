"Байрактари" збиратимуть в Україні: посол розповів, як проходить будівництво заводу

Попри війну, сторони намагаються дотримуватись взятих на себе зобов’язань

Легендарні "Байрактари", які стали одним із символів міці українського війська у війні з російськими окупантами, збиратимуть в Україні – домовленість про будівництво заводу було укладено ще до початку вторгнення. Що відбувається з проектом зараз, розповів посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

Як повідомив дипломат в інтерв’ю "РБК-Україна", компанія-виробник Baykar Makina уже придбала земельну ділянку під будівництво заводу і розробила його проект. Існує також готовність реалізувати план до кінця, яку він назвав не тільки політичним рішенням, але й практичним. "Оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва", — розповів Боднар. За його словами, йдеться про вітчизняні двигуни, колеса та інші запчастини.

Дипломат також повідомив, що, попри війну, сторони продовжують виконувати свої зобов'язання, хоча не завжди у запланованих обсягах. "І це також показує, наскільки ми відповідальний партнер, який не лишає турецьку сторону на самоті зі своїми проблемами насамперед в постачанні тих речей, які потрібні для їхньої оборони", — наголосив Боднар.

Як повідомляв "Телеграф", про бажання побудувати у себе завод з виробництва "Байрактарів" заявляв також російський диктатор володимир путін. У Туреччині відповіли, що це питання наразі не розглядають.