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Бывшего украинского министра подозревают в измене: помогал оккупации Крыма

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Харьковские соглашения позволили черноморскому флоту рф еще 25 лет находиться на территории Украины Новость обновлена 08 августа 2022, 14:51
Харьковские соглашения позволили черноморскому флоту рф еще 25 лет находиться на территории Украины

Соглашение предоставило возможность рф нарастить силы для последующей аннексии Крыма

Представители Государственного бюро расследований обоснованно подозревают экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля в государственной измене: бывший чиновник согласовал подписание Харьковских соглашений, тем самым поспособствовав оккупации Крыма россией. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительным сведениям известно, что экс-главнокомандующий Военно-Морскими Силами Украины четко осознавал все вероятные риски, связанные с продленным пребыванием российского флота на украинских территориях. Однако все же согласовал весь пакет имеющихся документов для подписания так называемого Харьковского соглашения между Украиной и россией.

Как отмечают в ведомстве, адмирал Ежель согласовывал документы, избежав заседания Кабмина, где их обсуждали. Кроме того, экс-министр не учел, что соответствующая документация не прошла правовой экспертизы относительно соответствия проекта соглашения действующим украинским законам и Конституции. Такая некомпетентность чиновника повлекла создание условий для продления разрешительных сроков для пребывания черноморского флота рф на территории Украины в течение следующих 25 лет. Что позволило соседней стране наращивать количество военной техники и личного состава вооруженных сил на территории Украины. Именно эти силы были впоследствии использованы для аннексии крымского полуострова, а также города Севастополя в 2014 году.

Учитывая вышеуказанное, Михаил Ежель обоснованно подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

Следует напомнить, что 21 апреля 2010 бывший украинский президент Виктор Янукович, находясь в Харькове, от имени Украины подписал соглашение с россией. В рамках указанного документа российский флот получил разрешение находиться в пределах Севастополя еще 25 лет. Свое решение Янукович аргументировал возможностью получения скидки на закупку природного газа у россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, как представители Службы безопасности по подозрению в государственной измене задержали высокопоставленного чиновника, приближенного к Верховной Раде. Юрий Здебский обоснованно обвиняется в сотрудничестве с российским ФСБ.

Теги:
#Россия #Крым #Черноморский флот #"Харьковские соглашения" #Аннексия Крыма