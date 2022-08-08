Колишнього українського міністра підозрюють у зраді: допомагав окупації Криму

Угода надала можливість рф наростити сили для подальшої анексії Криму

Представники Державного бюро розслідувань обґрунтовано підозрюють ексміністра оборони України Михайла Єжеля у державній зраді: колишній чиновник погодив підписання Харківських угод, тим самим посприявши окупації Криму росією. Про це у понеділок, 8 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За попередніми відомостями відомо, що ексголовнокомандувач Військово-Морських Сил України чітко усвідомлював усі ймовірні ризики, пов'язані з подовженим перебуванням російського флоту на українських територіях. Проте, все ж погодив увесь пакет наявних документів для підписання так званої Харківської угоди між Україною та росією.

Як зазначають у відомстві, адмірал Єжель погоджував документи, уникнувши засідання Кабміну, де їх мали обговорювати. Крім того, ексміністр не урахував те, що відповідна документація не пройшла правової експертизи щодо відповідності проєкту угоди чинним українським законам та Конституції. Така некомпетентність чиновника потягнула за собою створення умов для подовження дозвільних термінів для перебування чорноморського флоту росії на території України упродовж наступних 25 років. Що в подальшому дозволило сусідній країні нарощувати кількість військової техніки та особового складу збройних сил на території України. Саме ці сили і були згодом використані для анексії кримського півострова, а також міста Севастополя у 2014 році.

Читайте також: Категорія Новини Росії Заарештовано одного із творців нової зброї путіна: підозрюють у зраді До цього у росії за підозрою у держзраді заарештували ще двох учених

Враховуючи вищевказане, Михайло Єжель обґрунтовано підозрюється у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб.

Варто нагадати, що 21 квітня 2010 року колишній український президент Віктор Янукович, перебуваючи у Харкові, від імені України підписав угоду з росією. В рамках вказаного документу, російський флот отримав дозвіл перебувати у межах Севастополя ще 25 років. Своє рішення Янукович аргументував можливістю отримання знижки на закупівлю природного газу в росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як представники Служби безпеки за підозрою у державній зраді затримали високопосадовця, наближеного до Верховної Ради. Юрій Здебський обґрунтовано звинувачується у співпраці з російською ФСБ.