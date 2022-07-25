Два українських екс-міністри підозрюються в держзраді за "Харківські угоди"

В Україні триває сумнозвісний "парад зрадників". Державне бюро розслідувань України оголосило підозру у державній зраді двом колишнім міністрам часів президентства Віктора Януковича. Їх звинувачують у підготовці Харківських угод, які продовжували строк перебування Чорноморського флоту росії в Криму. За даними "РБК-Україна", йдеться про ексміністра закордонних справ Костянтина Грищенка та колишнього голову Мінюсту Олександра Лавриновича.

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