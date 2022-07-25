Два украинских экс-министра подозреваются в госизмене за "Харьковские соглашения"

Подчиненные Николая Азарова посодействовали подписанию документов, которые затем привели к аннексии Крыма

В Украине продолжается печально известный "парад предателей". Государственное бюро расследований Украины объявило подозрение в государственной измене двум бывшим министрам времен президентства Виктора Януковича. Их обвиняют в подготовке Харьковских соглашений, продлевавших срок пребывания Черноморского флота россии в Крыму. По данным "РБК-Украина", речь идет об эксминистре иностранных дел Константине Грищенко и бывшем главе Минюста Александре Лавриновиче.

Как сообщает ГБР, они своими действиями по подготовке, подписанию и имплементации Харьковских соглашений способствовали оккупации Крыма весной 2014 года. Условия, изложенные в документе, были навязаны Украине тогдашним президентом россии дмитрием медведевым главе украинского правительства николаю азарову. Согласно им, конечный срок базирования чф рф в Севастополе продлевался с 2017 по 2042 год, а Украина за это получала скидку на российский газ. И Грищенко с Лавриновичем никак не помешали этому, а сознательно активно участвовали в работе над соответствующими бумагами. Кроме того, в ГБР указывают, что соглашение не прошло правовую экспертизу, требуемую ч. 3 ст. 4 Закона Украины "О международных договорах Украины", что тоже является серьезным нарушением.

Подозрение Грищенко и Лавриновичу было объявлено заочно, поскольку, по данным следователей, бывшие министры сейчас находятся за границей. Срока давности государственная измена как преступление не имеет, отметили в Бюро. "Экс-министры подозреваются в совершении государственной измены — действий в интересах россии в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины", — говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Как сообщал "Телеграф", ранее правоохранители задержали бывшего главу управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича. Одна из статей, по которым его обвиняют – это государственная измена. Кулинич подозревается в сотрудничестве с россиянами.