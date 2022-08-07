россия на востоке провела серию атак: карта боев в Украине

Часть атак оккупантов удалось отбить, бои продолжаются

россия не наступала на юге Украины и севере Харьковской области, тогда как штурмы на большей части востока Украины не останавливались. Так, активнее всего оккупанты прорывались от Донецка к северу, западу и югу.

Согласно отчету аналитиков из Института изучения войны, также локальные атаки враг провел к северо-западу от Славянска и востоку и югу от Бахмута.

Пока украинские военные противостоят россиянам на фронте, в оккупации продолжают действовать партизаны и гражданское сопротивление. В россии высказались о необходимости противодействовать этому репрессиями, трудовыми лагерями и расстрелами.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Оккупанты провели атаку северо-западнее Славянска, обстреляли населенные пункты между ним и Изюмом. Враг пытался прорваться в Богородичное.

Северск

Враг продолжает обстрел города.

Бахмут

Враг атаковал в сторону Бахмута с юга и востока, пытаясь занять более выгодные позиции — с востока в пределах 12 км от города. Продолжаются обстрелы.

Авдеевка

В районе линии обороны Авдеевка-Донецк враг провел серию атак в сторону Авдеевки, Красногоровки, Невельского. Также они пытались прорваться в сторону Марьинки. Несколько штурмов, безуспешных, провели в сторону границы с Запорожской областью.

Карта боев на востоке

Харьков

В направлении города атак не зафиксировано. Ракетный террор города и области продолжается.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Враг продолжает наносить артудары, но сосредоточился на обороне и пока проводит перераспределение техники и ротацию личного состава. Украинские силы продолжают наносить удары по складам оккупантов и командно-наблюдательным пунктам. Тем временем россияне накапливают силы в Олешках, вероятно, для обороны и защиты путей снабжения Херсона.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал про попытку штурма на Херсонщине в сторону Благодатного, ее успешно отбили. Также на юге ликвидировали десятки оккупантов и технику. Коллаборантам на Херсонщине также не сладко, Новокаховского предателя, который занимал высокую должность, застрелили прямо у дома.