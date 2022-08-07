россия на востоке провела серию атак: карта боев в Украине
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Часть атак оккупантов удалось отбить, бои продолжаются
россия не наступала на юге Украины и севере Харьковской области, тогда как штурмы на большей части востока Украины не останавливались. Так, активнее всего оккупанты прорывались от Донецка к северу, западу и югу.
Согласно отчету аналитиков из Института изучения войны, также локальные атаки враг провел к северо-западу от Славянска и востоку и югу от Бахмута.
Пока украинские военные противостоят россиянам на фронте, в оккупации продолжают действовать партизаны и гражданское сопротивление. В россии высказались о необходимости противодействовать этому репрессиями, трудовыми лагерями и расстрелами.
Восток Украины
Славянск
Оккупанты провели атаку северо-западнее Славянска, обстреляли населенные пункты между ним и Изюмом. Враг пытался прорваться в Богородичное.
Северск
Враг продолжает обстрел города.
Бахмут
Враг атаковал в сторону Бахмута с юга и востока, пытаясь занять более выгодные позиции — с востока в пределах 12 км от города. Продолжаются обстрелы.
Авдеевка
В районе линии обороны Авдеевка-Донецк враг провел серию атак в сторону Авдеевки, Красногоровки, Невельского. Также они пытались прорваться в сторону Марьинки. Несколько штурмов, безуспешных, провели в сторону границы с Запорожской областью.
Харьков
В направлении города атак не зафиксировано. Ракетный террор города и области продолжается.
Юг Украины
Враг продолжает наносить артудары, но сосредоточился на обороне и пока проводит перераспределение техники и ротацию личного состава. Украинские силы продолжают наносить удары по складам оккупантов и командно-наблюдательным пунктам. Тем временем россияне накапливают силы в Олешках, вероятно, для обороны и защиты путей снабжения Херсона.
Ранее "Телеграф" сообщал про попытку штурма на Херсонщине в сторону Благодатного, ее успешно отбили. Также на юге ликвидировали десятки оккупантов и технику. Коллаборантам на Херсонщине также не сладко, Новокаховского предателя, который занимал высокую должность, застрелили прямо у дома.