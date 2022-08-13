Война — день 171: захватчики активизировались на Донбассе, ядерные угрозы россии

Оперативно о главном 13 августа

Вот уже 171 день продолжается широкомасштабное российское вторжение в Украину. Войска оккупантов активизировались на Донбассе и пытались оттеснить ВСУ подальше от Донецка, а на юге страны рф тщетно пытается защитить свои склады и опорные пункты. Из-за неудач на фронте захватчики обстреливают мирные украинские города. рф ракетами ударила по Запорожью, а Марганец и Никополь оказались под шквальным огнем российской артиллерии. На политическом фронте зампредседателя Совета безопасности рф дмитрий медведев пригрозил атаками по АЭС Европы. У Зеленского его тут же назвали дураком.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях 13 августа, однако более оперативно получать информацию можно в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 ВСУ попали в четвертый мост через Днепр в Херсонской области, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Сегодня ВСУ попали в последний — четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно опрокидывать свою технику", – написал он.

00:00 Раненная в результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорску Донецкой области в пятницу женщина скончалась в больнице. Таким образом, количество жертв возросло до трех человек, сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко.

А о происходившем 10 августа читайте в публикации: "Война — день 168: оккупанты продолжают терроризировать мирные города, но "хлопки" уже слышны в Крыму".

Данные за 11 августа доступны в материале за четверг: "Война — день 169: россияне продолжают получать удар за ударом по своей военной инфраструктуре".

Информацию за 12 августа можно прочитать в сводке за пятницу: "Война — день 170: ВСУ сжигают тылы оккупантам, ситуация с Запорожской АЭС".