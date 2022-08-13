Украина получила мощное оружие от Словакии: на очереди самолеты

Первые САУ Zuzana уже в руках украинских защитников

Словакия продолжает оказывать помощь соседней Украине в противостоянии российскому военному вторжению и передала новую технику на нужды ВСУ.

Как сообщил в своем Твиттер министр обороны Словакии Ярослав Надь, первые четыре САУ Zuzana уже находятся в Украине и готовы к боевому применению.

"Рады подтвердить, что первые четыре гаубицы Zuzana находятся у Вооруженных сил Украины и готовы к развертыванию для защиты от российских агрессоров", — написал он.

Для справки: Zuzana 2 – самоходная артиллерийская установка. Машина оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра и максимальной дальностью стрельбы 41 км. Масса самоходки 32 т, экипаж состоит из четырех человек. Автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту

Впрочем, это не единственная хорошая новость из Словакии. Так утром 13 августа в местных СМИ сообщили, что страна будет готова передать Украине свои истребители МиГ-29 уже в следующем месяце.

Стоит отметить, что первые информация о том, что Украина намерена купить у Словакии САУ появилась в СМИ еще в апреле. В конце мая стало известно, что речь идет о восьми артиллерийских установках.

В апреле также прозвучали первые заявления о том, что Словакия намерена передать свои истребители на нужды ВСУ. Из-за начала российского вторжения страна присоединилась к санкциям против россии, что сделало невозможным обслуживание МиГ-ов, так как эти работы производились российскими компаниями.

В конце июля в Братиславе заявили, что собираются начать переговоры с Украиной о передаче самолетов, до этого там решали вопросы обеспечения собственной воздушной безопасности. ВВС страны собираются пересесть на американские F-16, однако пока они не поступили небо будут закрывать ВВС Польши и Чехии.

Также стоит напомнить, что Словакия еще в начале апреля передала Украине свой единственный комплекс ПВО С-300.