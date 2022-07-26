Словакия готова передать Украине свои истребители, но есть нюансы

Братислава больше не намерена эксплуатировать МиГ-и, а потому хочет отдать их Украине

Словакия планирует в конце августа этого года снять с эксплуатации свои истребители МиГ-29 и готова к проведению переговоров о передачи их Украине.

Как сообщил на пресс-конференции министр обороны страны Ярослав Надь, Братислава намерена начать переговоры о передаче 11 своих истребителей советского производства, передает Sky News.

По его словам в конце августа эти самолеты будут выведены из эксплуатации, а безопасность воздушного пространства будут обеспечивать партнеры из Чехии и Польши. Впрочем, он подчеркнул, что Словакия не является большой страной, а потому не может просто подарить самолеты стоимостью в 35 миллионов евро каждый.

Поэтому Братислава хочет сперва обсудить вопросы замены своих воздушных суден на другие или по крайней мере получить за них компенсацию от партнеров.

Он говорит, что страна готова к дискуссии о пожертвовании самолетов на нужды ВСУ, но нуждается в более широком обсуждении "финансовых аспектов", а до тех пор окончательное решение принято не будет.

Напомним, первые разговоры о передаче своих истребителей Украине в Словакии начались еще в апреле. Из-за начала российского вторжения страна присоединилась к санкциям против россии, что сделало невозможным обслуживание МиГ-ов, так как эти работы производились российскими компаниями.

Братислава рассчитывает пересадить свои ВВС на американские F-16, однако пока они не получены воздушную безопасность согласились обеспечить соседние Чехия и Польша.