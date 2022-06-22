Словакия хочет передать свои истребители Украине: названо условие

В Братиславе назвали условие передачи своих истребителей для ВСУ

Словакия выразила желание передать Украине свои истребители МиГ-29, но для того, чтобы сделка состоялась, ей необходимы гарантии от других стран Европы.

Как сообщает Business Insider, Словакия активно поддерживает свою соседку Украину с самых первых дней вторжения и уже передала её оружия более чем на 150 миллионов евро.

Кроме того, Словакия отдала на нужды ВСУ свою единственную систему ПВО С-300, после того, как Германия, Нидерланды и США закрыли воздух при помощи систем Patriot.

Такое же соглашение власти страны намерены достичь и с Польшей и Чехией, которые могут обеспечить ее воздушную безопасность в обмен на передачу Украине истребителей МиГ-29.

Также отмечается, что Братислава хотела передать ВСУ 30 танков Т-72, а взамен получить такое же количество немецких "Леопардов". Однако сделка так и не состоялась, потому что Германия предложила взамен только 15 танков, чего для национальной обороны Словакии оказалось недостаточно.

Согласно данным из открытых источников, на вооружении ВВС Словакии имеется 12 МиГ-29, которые страна хочет заменить на американские F-16.

Впервые разговоры о передаче словацких истребителей Украине прозвучали еще в апреле. Тогда премьер страны Эдуард Хегер объяснил, что обслуживанием этих самолетов занимались российские компании, но после начала вторжения в Украину речи о продолжении сотрудничества более идти не могло. Поэтому дальнейшая эксплуатация МиГ-ов для Словакии стала рисковой.