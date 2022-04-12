Укр

В Словакии заговорили о передаче Украине своих истребителей: о чем речь

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
4
МиГ-29 ВВС Словакии
МиГ-29 ВВС Словакии

Словакия планирует перейти на американские F-16

Власти Словакии не исключают, что передадут Украине свои истребители МиГ-29, поскольку российские компании, которые занимались их обслуживанием, покинули страну.

Об это рассказал премьер страны Эдуард Хегер, пишет Aktuality.

Он отметил, что обслуживанием техники советского производства в Словакии занимались российские компании, услуги которых после начала военного вторжения в Украину больше Братиславу не интересуют. Поэтому дальнейшее ее применение будет сопряжено с серьезными рисками.

"Словакия больше не в состоянии использовать истребители МиГ-29 в таком объеме, и если эту технику где-то и использовать, то только в Украине", — подчеркнул он.

Также Хегер отметил, что его страна ведет переговоры с партнерами по обеспечению замены своих систем ПВО и авиации, а их результаты будут известны уже через несколько недель.

По данным из открытых источников ВВС Словакии располагают 11 или 12 истребителями МиГ-29.

Стоит напомнить, что 8 апреля Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. Кроме того между Киевом и Братиславой идут переговоры о поставке 16 САУ "Zuzana 2".

Теги:
#Украина #Словакия
По Мариуполю россияне бьют беспощадно
В регионах
Оккупанты атаковали Мариуполь химическим оружием: источник раскрыл детали
Дата публикации
Дата публикации
Категория
По Мариуполю россияне бьют беспощадно
Оккупанты атаковали Мариуполь химическим оружием: источник раскрыл детали
Дата публикации
Категория
Александр Ржавский
Роспропаганда "оживила" убитого под Киевом экс-нардепа Ржавского
Дата публикации
Категория
Оккупанты изнасиловали двух девочек под Киевом
"Мама, очень больно, мама!": как возвращают к жизни детей, изнасилованных российскими извергами
Дата публикации
Категория
Карл Нехаммер
"путин перешел на логику войны": канцлер Австрии рассказал о встрече с диктатором
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 12 апреля
Война – день 48: войска россии совершили химическую атаку в Мариуполе и бомбит города, а в мире ждут дефолта рф