В Словакии заговорили о передаче Украине своих истребителей: о чем речь

Словакия планирует перейти на американские F-16

Власти Словакии не исключают, что передадут Украине свои истребители МиГ-29, поскольку российские компании, которые занимались их обслуживанием, покинули страну.

Об это рассказал премьер страны Эдуард Хегер, пишет Aktuality.

Он отметил, что обслуживанием техники советского производства в Словакии занимались российские компании, услуги которых после начала военного вторжения в Украину больше Братиславу не интересуют. Поэтому дальнейшее ее применение будет сопряжено с серьезными рисками.

"Словакия больше не в состоянии использовать истребители МиГ-29 в таком объеме, и если эту технику где-то и использовать, то только в Украине", — подчеркнул он.

Также Хегер отметил, что его страна ведет переговоры с партнерами по обеспечению замены своих систем ПВО и авиации, а их результаты будут известны уже через несколько недель.

По данным из открытых источников ВВС Словакии располагают 11 или 12 истребителями МиГ-29.

Стоит напомнить, что 8 апреля Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. Кроме того между Киевом и Братиславой идут переговоры о поставке 16 САУ "Zuzana 2".