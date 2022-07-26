Словаччина готова передати Україні свої винищувачі, але є нюанси

Братислава більше не має наміру експлуатувати МІГ-и, а тому хоче віддати їх Україні

Словаччина планує наприкінці серпня цього року зняти з експлуатації свої винищувачі МіГ-29 та готова до проведення переговорів щодо передачі їх Україні.

Як повідомив на пресконференції міністр оборони країни Ярослав Надь, Братислава має намір розпочати переговори про передачу 11 своїх винищувачів радянського виробництва, передає Sky News.

За його словами, наприкінці серпня експлуатація цих літаків буде припинена, тому безпеку повітряного простору забезпечуватимуть партнери з Чехії та Польщі. Втім, він наголосив, що Словаччина не є великою країною, а тому не може просто подарувати літаки вартістю 35 мільйонів євро кожен.

Тому Братислава хоче спершу обговорити питання щодо заміни своїх повітряних суден на інші або принаймні отримати за них компенсацію від партнерів.

Він каже, що країна готова до дискусії про пожертвування літаків на потреби ЗСУ, але потребує більш широкого обговорення "фінансових аспектів", а досі остаточне рішення не буде ухвалено.

Нагадаємо, перші розмови про передачу своїх винищувачів Україні у Словаччині розпочалися ще у квітні. Через початок російського вторгнення країна приєдналася до санкцій проти росії, що унеможливило обслуговування МІГ-ів, оскільки ці роботи проводилися російськими компаніями.

Братислава розраховує пересадити свої ВПС на американські F-16, проте поки що вони не отримали повітряну безпеку погодилися забезпечити сусідні Чехія та Польща.