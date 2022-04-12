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У Словаччині заговорили про передачу Україні своїх винищувачів: про що йде мова

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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МіГ-29 ВПС Словаччини Новина оновлена 12 квітня 2022, 04:56
МіГ-29 ВПС Словаччини

Словаччина планує перейти на американські F-16

Влада Словаччини не виключає, що передадуть Україні свої винищувачі МіГ-29, оскільки російські компанії, які займалися їх обслуговуванням, залишили країну.

Про це розповів прем’єр країни Едуард Хеґер, пише Aktuality.

Він зазначив, що обслуговуванням техніки радянського виробництва у Словаччині займалися російські компанії, послуги яких після початку військового вторгнення в Україну більше не цікавлять Братиславу. Тому подальше її застосування буде пов’язане із серйозними ризиками.

"Словаччина більше не в змозі використовувати винищувачі МіГ-29 у такому обсязі, і якщо цю техніку десь і використовувати, то лише в Україні", — наголосив він.

Також Хеґер зазначив, що його країна веде переговори з партнерами щодо забезпечення заміни своїх систем ППО та авіації, а їхні результати будуть відомі вже за кілька тижнів.

За даними з відкритих джерел ВПС Словаччини мають 11 або 12 винищувачів МіГ-29.

8 квітня Словаччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс С-300. Крім того, між Києвом та Братиславою йдуть переговори про постачання 16 САУ "Zuzana 2".

Теги:
#Україна #Словаччина
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