США зробили жирний натяк щодо передачі ЗСУ сучасних винищувачів F-16

У Палаті представників закликають Білий дім більше довіряти українцям

Попри те, що міністр оборони України Олексій Резніков назвав американські винищувачі F-16 не оптимальним рішенням для ЗСУ, Америка, схоже, готова допомогти нашій державі з бойовою авіацією. Зокрема, Палата представників проголосувала в рамках проекту закону про національну оборону за виділення 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів використанню американських літаків.

Як повідомляє видання Defence News, член палати від штату Ілінойс Адам Кінзінгер, який додав цю поправку до законопроекту, сподівається, що ці кошти допоможуть перейти українським Військово-повітряним силам на сучасну техніку. "Для мене немає жодних сумнівів, що коли ця війна закінчиться, Україну доведеться оснастити західною військовою технікою. Крім того, просто більше не залишилося ні МиГів, ні запасів для МіГів", — сказав виданню Кінзінгер.

Законопроект про національну оборону ще має пройти процедуру схвалення у Конгресі – ймовірно, це відбудеться не раніше вересня. Після цього його мусить підписати президент США Джо Байден. У Defence News зазначають, що адміністрація Байдена виказує вельми обережну позицію щодо передачі Україні американських винищувачів напряму чи в рамках кругового обміну, коли ВПС можуть отримати польські МіГ-29 радянського виробництва. Тим часом у парламенті США цей підхід критикують і закликають бути більш рішучими у наданні Україні озброєнь.

Читайте також: Категорія Новини США Сенатор США закликає знайти способи поставити Україні винищувачі та ППО Сенатор США Джекі Роузен закликала забезпечити Україну винищувачами та засобами ППО.

У Білому домі аргументують свою позицію тим, що секретні американські технології під час війни в Україні можуть тим чи іншим шляхом потрапити до рук росіян. Окрім того, адміністрацію Байдена непокоїть, що з американської техніки почнуть бити по території рф. Кінзінгер натомість закликає більше довіряти українським партнерам. "Вони ясно дали зрозуміти – і вони показали це за допомогою наявної зброї – вони не намагаються почати війну з росією всередині росії. Вони просто хочуть захистити свою батьківщину", – сказав він.

В разі, якщо ці кошти будуть виділені, українські пілоти почнуть підготовку на базі Колумбус у штаті Міссісіпі і, можливо, у Техасі. Основне навчання польотам на винищувачах F-15 та F-16 займе близько трьох місяців.

Як повідомляв "Телеграф", голова МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, чому західні країни не поспішають передавати Україні літаки та танки.