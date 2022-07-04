НАТО не дає Україні танки та літаки: Кулеба дав два пояснення

НАТО продовжує допомагати Україні у її протистоянні російському агресору

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив рішення НАТО щодо передачі зброї Україні та прокоментував заяву президента Франції Еманюеля Макрона стосовно неформального консенсусного рішення країн-членів альянсу не передавати Києву танки і літаки для протистояння росії.

Про це він сказав у своєму інтерв'ю для видання LB.ua, відповідаючи на запитання журналіста, як відповідну відмову представники альянсу пояснили українській владі. За словами Кулеби, відповідне рішення НАТО має два пояснення: офіційне і неофіційне.

Перше, пояснив міністр, полягає в тому, що рішення НАТО щодо відмови у передачі Києву важкого озброєння існує, проте воно не формалізоване, тобто у будь-який момент його можуть змінити.

"Так само нам казали, що гаубиць не буде, так само як нам казали, що РСЗВ не буде, ППО не буде. А потім і гаубиці з’явилися, і РСЗВ з’явилося, і потім ще ППО з’явилося. Тепер у нас залишились танки не радянського типу і літаки в списку. Я абсолютно переконаний: якщо війна триватиме і потребуватиме нового рівня забезпечення, то і ці питання ми вирішимо", — пояснив він.

Кулеба відзначив, що на початку переговорів щодо передачі Україні РСЗВ для протистояння росії аргументували у НАТО рівно так само, мовляв, це ж наступальна зброя, передати її не можемо.

"Я їм казав: "Народ, а нічого взагалі, що ми захищаємо державу?. Будь-яка зброя, яку використовують Збройні Сили України, і Нацгвардія, і інші Сили оборони на території України проти російського агресора, є, за визначенням, оборонною зброєю", — додав український чиновник.

Що стосується неофіційного пояснення, зазначив Кулеба, то існує певна думка, що передавати натівські танки Україні напряму не потрібно. Передавати їх Києву треба через центральноєвропейську країну, котра належить до організації Варшавського договору, після чого вона вже віддасть свої радянські танки Україні.

"Всі задоволені, НАТО здійснює заміщення арсеналів, і ще й робить при цьому добру справу, допомагає Україні. Є така думка, неофіційна, знову ж таки, що функціонує саме така логіка. Нам вона не подобається, ми про це відверто говоримо", — підсумував Кулеба.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у НАТО прокоментували ймовірну перемогу України над кривавою росією, детально пояснивши, якою вони її бачать.