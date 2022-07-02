Ексгенсек НАТО відповів, якою бачить перемогу України

Важливо не просто здолати ворога, а й назавжди зупинити його від повторних вторгнень

Російсько-українське військове протистояння триває вже більше чотирьох місяців, проте про його швидке закінчення поки що, на жаль, не йдеться. Проте більшість переконана, що перемога виявиться саме за Україною. Не є винятком і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Під час спілкування із журналістами виданнями "РБК-Україна" політик розповів, що саме бачить у майбутньому для України і якою може стати наша перемога. Також він підкреслив, що важливим є варіант українського тріумфу "раз і назавжди" — щоб росія більше не спробувала напасти ні на нас, ні на якусь іншу країну.

Цікаво, що повноцінного пояснення "перемоги" щодо нинішньої війни Расмуссен не дав. За його словами, він не відчуває за собою права робити подібні висновки, адже є данцем, а не українцем.

"Але, звичайно, я сказав би, що перемога — це викинути всіх росіян з української території, — зазначив колишній генсек Альянсу. — Адже поки російські війська перебувають на українській землі, конфлікт триватиме".

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Також Андерс Фог Рассмусен додав, що зупинити українців після стільки втрат — як людських, так і матеріальних — росії не вдасться. До того ж, не варто забувати про мешканців тимчасово окупованих територій та партизанів, які з нетерпінням чекають на прихід ЗСУ.

"Поки у вас є цей конфлікт, спроби відновлення будуть складними. Тож не мені визначати, що таке перемога, — сказав політик. — Це вирішувати українському народу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Расмуссен думає про можливі терміни закінчення російсько-українського протистояння. Спойлер — він побоюється, що росіяни намагатимуться затягнути війну.