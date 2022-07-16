США сделали жирный намек на передачу ВСУ современных истребителей F-16

В Палате представителей призывают Белый дом больше доверять украинцам

Несмотря на то, что министр обороны Украины Алексей Резников назвал американские истребители F-16 не оптимальным решением для ВСУ, Америка, похоже, готова помочь нашему государству с боевой авиацией. В частности, Палата представителей проголосовала в рамках проекта закона о национальной обороне за выделение 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов использованию американских самолетов.

Как сообщает издание Defence News, член палаты от штата Иллинойс Адам Кинзингер, внесший данную поправку к законопроекту, надеется, что эти средства помогут перейти украинским Военно-воздушным силам на современную технику. "Для меня нет никаких сомнений, что когда эта война закончится, Украину придется оснастить западной военной техникой. Кроме того, просто больше не осталось ни МиГов, ни запасов для МиГов", — сказал Кинзингер.

Законопроекту о национальной обороне еще предстоит пройти процедуру одобрения в Конгрессе – вероятно, это произойдет не раньше сентября. После этого его должен подписать президент США Джо Байден. В Defence News отмечают, что администрация Байдена выражает весьма осторожную позицию по передаче Украине американских истребителей напрямую или в рамках кругового обмена, когда ВВС могут получить польские МиГ-29 советского производства. Между тем, в парламенте США этот подход критикуют и призывают быть более решительными в предоставлении Украине вооружений.

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В Белом доме аргументируют свою позицию тем, что секретные американские технологии во время войны в Украине могут тем или иным путем попасть в руки россиян. Кроме того, администрацию Байдена беспокоит, что из американской техники начнут бить по территории россии. Кинзингер призывает больше доверять украинским партнерам. "Они ясно дали понять – и они показали это с помощью имеющегося оружия – они не пытаются начать войну с россией внутри россии. Они просто хотят защитить свою родину", – сказал он.

В случае, если эти средства будут выделены, украинские пилоты приступят к подготовке на базе Колумбус в штате Миссисипи и, возможно, в Техасе. Основное обучение полетам на истребителях F-15 и F-16 займет около трех месяцев.

Как сообщал "Телеграф", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему западные страны не спешат передавать Украине самолеты и танки.