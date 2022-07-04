НАТО не дает Украине танки и самолеты: Кулеба дал два объяснения

НАТО продолжает помогать Украине в ее противостоянии российскому агрессору

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил решение НАТО о передаче оружия Украине и прокомментировал заявление президента Франции Эманюэля Макрона о неформальном консенсусном решении стран-членов альянса не передавать Киеву танки и самолеты для противостояния россии.

Об этом он сказал в своем интервью для издания LB.ua, отвечая на вопрос журналиста, как соответствующий отказ представители альянса объяснили украинским властям. По словам Кулебы, соответствующее решение НАТО имеет два объяснения: официальное и неофициальное.

Первое, пояснил министр, состоит в том, что решение НАТО по отказу в передаче Киеву тяжелого вооружения существует, однако оно не формализовано, то есть в любой момент его могут изменить.

"Так же нам говорили, что гаубиц не будет, так же как нам говорили, что РСЗО не будет, ПВО не будет. А потом и гаубицы появились, и РСЗО появилось, а потом еще ПВО появилось. "Нас остались танки не советского типа и самолеты в списке. Я абсолютно убежден: если война будет продолжаться и будет нуждаться в новом уровне обеспечения, то и эти вопросы мы решим", — пояснил он.

Кулеба отметил, что в начале переговоров по передаче Украине РСЗО для противостояния россии аргументировали в НАТО ровно так же, мол, это наступательное оружие, передать его не можем.

"Я им говорил: "Народ, а ничего вообще, что мы защищаем государство? Любое оружие, используемое Вооруженными Силами Украины, и Нацгвардией, и другими Силами обороны на территории Украины против российского агрессора, является, по определению, оборонительным оружием", — добавил украинский чиновник.

Что касается неофициального объяснения, отметил Кулеба, существует определенное мнение, что передавать натовские танки Украине напрямую не нужно. Передавать их Киеву нужно через центральноевропейскую страну, которая принадлежит организации Варшавского договора, после чего она уже отдаст свои советские танки Украине.

"Все довольны, НАТО осуществляет замещение арсеналов, и еще и делает при этом доброе дело, помогает Украине. Есть такое мнение, неофициальное, опять-таки, что функционирует именно такая логика. Нам оно не нравится, мы об этом откровенно говорим", — подытожил Кулеба.

Ранее Телеграф сообщал, как в НАТО прокомментировали вероятную победу Украины над кровавой россией, подробно объяснив, какой они ее видят.