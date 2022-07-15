Укр

Военная помощь и не только: в США готовят ряд важных для Украины решений

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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На Капитолийском холме готовят сразу несколько инициатив по поддержке
На Капитолийском холме готовят сразу несколько инициатив по поддержке

Оборонный бюджет содержит целый комплекс мер поддержки, также запущена процедура рассмотрения алгоритма конфискации российского имущества

Власти США, которые накануне пообещали в случае эскалации российской агрессии, усилить поддержку Украины, уже приняли ряд важных для этого решений. В частности, Палата представителей одобрила оборонный бюджет страны на 2023 фискальный год со значительными ресурсами в поддержку нашей страны и приняла на рассмотрение законопроект, который позволит конфискацию замороженных российских активов на восстановление Украины.

Оборонный бюджет, который еще должен пройти Сенат и быть подписан президентом, содержит целый перечень мер по усилению украинской обороноспособности и ослаблению российской экономики. Выдержку из этих норм опубликовал у себя в телеграмм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

В частности, документ предусматривает выделение 1 миллиарда долларов на финансирование инициативы безопасности в отношении Украины. Это из общей суммы оборонного бюджета США в 839 млрд долл. Америка также продолжит процесс отказа от российских энергоносителей, в частности, речь идет о таком отказе для операционных баз в зоне ответственности Европейского командования США. Также Пентагон обязан полностью прекратить использование российских энергоносителей.

Оборонный бюджет США также регулирует работу Генерального инспектора по надзору за использованием помощи Украине – он будет отчитываться перед Конгрессом каждые 6 месяцев. Кроме того, ежеквартально будут проходить брифинги касательно усилий по пополнению и восстановлению запасов тактических ракет, предоставленных Украине США, союзниками и партнерами – то есть раз в три месяца будет пересматриваться обеспеченность ВСУ современными боеприпасами. Отдельно США будут готовить отчетность по зверствам россиян в Украине, функционированию фильтрационных лагерей для украинцев и угроз, вызванных глобальным кризисом продовольственной безопасности.

Следует отметить, что на рассмотрение Палаты представителей поступил еще один важный документ – законопроект, позволяющий генпрокурору США использовать заблокированные активы в пользу Украины. Об этом сообщил Старший советник Конгресса США Пол Массаро в своем Twitter. "Законопроект, который позволит отдать Украине возмещенные российские кровавые деньги на оборону и реконструкцию, поступил в Палату представителей", — написал он. В настоящее время документ находится на рассмотрении Комитета по судебной власти и Комитета по энергетике и торговле.

О передаче конфискованных в рамках санкций российских активов в США, Европе и других странах говорят уже давно. Дальше других этому пути продвинулась Канада. В конце июня канадский парламент одобрил представленный правительством проект бюджета, дающий право премьер-министру в последующие два года использовать заблокированные деньги и имущество на "восстановление иностранного государства, пострадавшего в результате грубого нарушения международного мира и безопасности". Также глава правительства Канады имеет право использовать эти средства для восстановления мира и безопасности, а также для выплаты компенсаций потерпевшим от грубого нарушения международного мира и безопасности, грубого и систематического нарушения прав человека или масштабной коррупции. Таким образом, в рамках этого мандата канадский премьер получит возможность помогать Украине и украинцам.

Между тем, как сообщал Телеграф, в Европе процесс идет сложнее. Хотя глава Европейского совета Шарль Мишель высказался за то, чтобы российские активы в ЕС были не только заморожены, но направлены на помощь Украине. Впрочем, для этого придется гармонизировать все 27 правовых систем стран Евросоюза, что может занять достаточно продолжительное время.

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#Украина #США #Российские активисты #Оборонный бюджет США