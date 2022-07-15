Военная помощь и не только: в США готовят ряд важных для Украины решений

Оборонный бюджет содержит целый комплекс мер поддержки, также запущена процедура рассмотрения алгоритма конфискации российского имущества

Власти США, которые накануне пообещали в случае эскалации российской агрессии, усилить поддержку Украины, уже приняли ряд важных для этого решений. В частности, Палата представителей одобрила оборонный бюджет страны на 2023 фискальный год со значительными ресурсами в поддержку нашей страны и приняла на рассмотрение законопроект, который позволит конфискацию замороженных российских активов на восстановление Украины.

Оборонный бюджет, который еще должен пройти Сенат и быть подписан президентом, содержит целый перечень мер по усилению украинской обороноспособности и ослаблению российской экономики. Выдержку из этих норм опубликовал у себя в телеграмм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

В частности, документ предусматривает выделение 1 миллиарда долларов на финансирование инициативы безопасности в отношении Украины. Это из общей суммы оборонного бюджета США в 839 млрд долл. Америка также продолжит процесс отказа от российских энергоносителей, в частности, речь идет о таком отказе для операционных баз в зоне ответственности Европейского командования США. Также Пентагон обязан полностью прекратить использование российских энергоносителей.

Оборонный бюджет США также регулирует работу Генерального инспектора по надзору за использованием помощи Украине – он будет отчитываться перед Конгрессом каждые 6 месяцев. Кроме того, ежеквартально будут проходить брифинги касательно усилий по пополнению и восстановлению запасов тактических ракет, предоставленных Украине США, союзниками и партнерами – то есть раз в три месяца будет пересматриваться обеспеченность ВСУ современными боеприпасами. Отдельно США будут готовить отчетность по зверствам россиян в Украине, функционированию фильтрационных лагерей для украинцев и угроз, вызванных глобальным кризисом продовольственной безопасности.

Следует отметить, что на рассмотрение Палаты представителей поступил еще один важный документ – законопроект, позволяющий генпрокурору США использовать заблокированные активы в пользу Украины. Об этом сообщил Старший советник Конгресса США Пол Массаро в своем Twitter. "Законопроект, который позволит отдать Украине возмещенные российские кровавые деньги на оборону и реконструкцию, поступил в Палату представителей", — написал он. В настоящее время документ находится на рассмотрении Комитета по судебной власти и Комитета по энергетике и торговле.

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О передаче конфискованных в рамках санкций российских активов в США, Европе и других странах говорят уже давно. Дальше других этому пути продвинулась Канада. В конце июня канадский парламент одобрил представленный правительством проект бюджета, дающий право премьер-министру в последующие два года использовать заблокированные деньги и имущество на "восстановление иностранного государства, пострадавшего в результате грубого нарушения международного мира и безопасности". Также глава правительства Канады имеет право использовать эти средства для восстановления мира и безопасности, а также для выплаты компенсаций потерпевшим от грубого нарушения международного мира и безопасности, грубого и систематического нарушения прав человека или масштабной коррупции. Таким образом, в рамках этого мандата канадский премьер получит возможность помогать Украине и украинцам.

Между тем, как сообщал Телеграф, в Европе процесс идет сложнее. Хотя глава Европейского совета Шарль Мишель высказался за то, чтобы российские активы в ЕС были не только заморожены, но направлены на помощь Украине. Впрочем, для этого придется гармонизировать все 27 правовых систем стран Евросоюза, что может занять достаточно продолжительное время.