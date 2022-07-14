Глава комитета Сената по разведке заявил, что усиление агрессии РФ усилит поддержку США Украине

Американский сенатор от штата Вирджиния, глава комитета Сената по разведке Марк Уорнер заявил, что усиление агрессии России против Украины повлечет усиление поддержки Украины со стороны США. Сенатор также подчеркнул, что продолжит работу над помощью Украине в отрасли безопасности, работе разведки и на дипломатическом уровне.

Соответствующее заявление американский сенатор сделал в комментарии Guildhall.

"Жестокие действия и риторика, которые мы видим у Путина в последние месяцы лишь продолжение длинной чреды наступательных действий президента России. Усиленная агрессия России только усилит поддержку США нашим украинским партнерам и укрепит коллективную оборону НАТО", — заявил американский политик.

"Мы должны продолжать тесно взаимодействовать с нашими партнерами и союзниками, чтобы представить единую позицию, решительно противодействовать российской агрессии, и я буду продолжать работать над тем, чтобы Украина имела дипломатическую, силовую и разведывательную поддержку, в которой она так остро нуждается", — подытожил сенатор Марк Уорнер.

В свою очередь американский сенатор от штата Пенсильвания Пэт Туми призвал обеспечить победу Украины, а также проучить Путина и других диктаторов, которые наблюдают за происходящим, что пренебрежение суверенитетом соседнего государства является большой ошибкой.

Ранее также в Европейском парламенте представитель Франции депутат Рафаэль Глюксманн призвал определить стратегической целью ЕС в Украине военное поражение России.