Резніков про літаки для ЗСУ, пік втрат та ще потужнішу зброю – 10 головних заяв з інтерв’ю для ВВС

Міністр оборони детально пояснив, що відбувається на фронті

Міністр оборони України Олексій Резніков напередодні зустрічі Рамштайн-4 дав розлоге інтерв’ю ВВС про ситуацію на фронті – як фактичному, так і військово-дипломатичному. Йому безпосередньо передували дві страшні трагедії у Часовому Яру та Вінниці та скандал із буцімто забороною військовозобов’язаним чоловікам вільно пересуватись Україною. Голова Міноборони не став оминати ці прикрі теми також. "Телеграф" зібрав основні тези з бесіди.

Українська ППО працює і це рятує життя

Попри те, що трагедії, подібні до атак на Часів Яр чи Вінницю трапляються, ППО працює і збиває 50% російських ракет, скерованих на українські міста. Без них жаху було би "кратно більше".

"Ізраїльські фахівці, наприклад, скажуть, що вони гарантують захист на 80%. Але не сто. Сьогодні не існує 100% захисту від крилатих та балістичних ракет певного виду, наприклад, від тих же "Калібрів". Ізраїльський "Залізний купол", дуже відома система захисту, теж збиває певний тип ракет, але не крилаті ракети"

Задача посилити протиповітряну та протиракетну оборону перед військовим керівництвом уже стоїть. І вона виконуватиметься, незалежно від дати перемоги України. Незабаром США нададуть дві системи NASAMS і це буде початок запланованого розвитку.

Рано чи пізно Україна отримає літаки

Ще у листопаді США казали Міноборони, що не дадуть Україні навіть ПЗРК Stinger. А тепер у розпорядженні ЗСУ артилерія натівського калібру 155 мм, протикорабельні ракети "Гарпун", реактивні системи MLRS і уже легендарні HIMARS. Зараз Резніков працює над тим, щоби отримати сучасні танки та літаки.

"І будуть літаки. Питання які. Бо якщо хтось думає, що літаки F-16 – це рішення, то вони глибоко помиляються. Наші аеродроми не готові для F-16, там є нюанси. Тому, можливо, нам потрібні інші літаки. Не тільки F-16 хороші. Є інші літаки сучасного стандарту. Наприклад, Gripen шведського виробництва"

Мільйонна армія для деокупації Півдня

Нещодавня заява міністра оборони про те, що Україна збирає мільйонне військо для визволення південних земель, виявилась дещо хибною. Насправді йшлося про те, що під багнетом у державі зараз стоїть мільйон захисників – це і ЗСУ разом з теробороною, і Нацгвардія, і прикордонники, і поліція, і рятувальники, і СБУ, й інші силовики. Саме з них складається мільйонна армія, про яку казав Резніков. Про набір нового мільйона не йдеться.

Вихід до кордонів 1991 року

Президент Зеленський дав наказ звільнити усі українські території, включно з окупованими у 2014 році. Далі військові, виходячи зі своїх компетенцій, без зайвого втручання розробляють відповідні плани.

"Ми домовилися з паном Залужним, що я не вчу його воювати. І президент, до речі, не вчить воювати. Президент ставить політичні завдання, а військові фахово готують ту чи іншу кампанію"

Черговість кампаній та необхідні ресурси визначають військові та відкрито обговорюють їх із партнерами України. Так світ розуміє плани і допомагає цілеспрямовано та свідомо.

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Пік втрат наразі пройдено

Паніка з ймовірною забороною чоловікам вільно пересуватись всередині України була наслідком комунікаційного провалу – суспільство подумало, що контроль посилюють через шалені втрати на фронті. Насправді пік було пройдено у травні.

"У мене є дані, але я не можу їх оприлюднити, щоб не дарувати ворогу деталі. Можу сказати, що вони суттєво відрізняються від величезних втрат ворога. Найбільший пік наших втрат був у травні… (Тоді) дійсно до ста хлопців і дівчат, на жаль, гинуло, і до 300-400 було поранених"

Ситуація почала мінятись, коли до України стала надходити артилерія 155 калібру. Зараз з людськими ресурсами проблем нема, питання тільки за кількістю озброєнь. Доукомплектування іде, щоби дати можливість деяким підрозділам відпочити та відновити боєздатність, тому продовжують вручати повістки. Але вручати повістки за провину – "повна дурня", адже захищати країну має бути честю, а не покаранням.

Війна триває і це важливо розуміти

Українцям важливо усвідомлювати, що війна у розпалі, вона не закінчилась, і життєво небхідно економити сили та дбати про себе, щоби пройти її до самої перемоги.

"Треба навчитися відновлювати свої економічні ресурси, платити податки, працювати у стані війни"

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Перемога до кінця року цілком реальна

Якщо партнери допомагатимуть Україні, не сумніваючись, що вони вкладаються у переможця, обіцянку Зеленського завершити війну до кінця року цілком можна виконати. Як мінімум, повернутись до кордонів 23 лютого 2022 року.

"Тому зараз важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ з їхньою допомогою не тільки зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій (проти Росії). Це серйозний загальносвітовий проєкт"

Контрабанда з України зброї можлива, але вкрай складна

Закиди щодо того, що Україна може нелегально продавати надану їй партнерами зброю, може і мають під собою підставу, адже возять через кордон цигарки чи навіть автомати Калашникова. Але переправити артилерійську установку буде практично неможливо.

"Вибачте мені, (що) вивезуть артилерійську установку М777, яка важить десятки тон, чи "Краба" сорокатонного – це ж дурня повна. Крім того, це сучасна зброя, яка має в собі GPS-трекери, які наші партнери легко можуть відстежувати"

"Тому якщо раптом ви й справді побачите, що у зворотному напрямку через кордон з Польщею, Румунією чи Словаччиною їде військова техніка, то це може бути тільки два випадки. Або це щось везуть на ремонт, який не можуть зробити в Україні. Або це залишки російських танків, "Буків", "Панцирів", які я везу на виставку в Варшаву, Прагу, Берлін, або в Гаагу, де я хочу поставити біля Міжнародного (кримінального) суду установку "Бук", яку ми забрали у росіян"

Україна може отримати далекобійну артилерію

Американці надали HIMARS на умовах, що Україна не битиме ними по російській території – це правда. Але переговори про надання боєприпасів до них із дальністю 300-500 км тривають, бо ЗСУ потрібна зброя із різною дальністю. Депутати, які коментують це питання не втаємничені у нюанси переговорів і не можуть бути втаємниченими.

Загроза наступу з Білорусі зберігається

На короткому відтинку часу Міноборони не бачить такої загроз, але ризик нікуди не зник.

Нагадаємо, раніше Резніков передрікав росії розпад після розв'язаної їй війни через від'єднання регіонів.