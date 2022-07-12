Засновник та президент Українського аналітичного центру (УАЦ) Олександр Охріменко каже, що Україна зможе перемогти вже незабаром

"Коли закінчиться війна?" – це найбільш хвилююче українців питання від початку лютневого вторгнення рф. Втім, коректніше його переформулювати: "за яких умов Україна зможе закінчити війну з рф?" Особливо зараз, коли українська армія показала, що не дивлячись на те, що армії росії перевершує по силі, наша може її знищувати. І, отже, параметри закінчення війни залежатимуть передусім від позиції керівництва України.

Можливе й інше формулювання : "Коли і за яких умов настане перемога?" Основна теза, яку кілька разів озвучував президент Володимир Зеленський, така: військовим шляхом Україна відкидає сили агресора до позицій, які вони займали до 24 лютого 2022 року. Це вважатиметься програмою-мінімум, після виконання якої можливі переговори – про деокупацію ОРДЛО та Криму.

Програма-максимум, вона ж повна та остаточна перемога – відновлення повного суверенітету над усією територією України у міжнародно визнаних кордонах.

Втім, конструкція "вихід на межі 23/02 – переговори – деокупація всієї території" не так легко реалізується на практиці. Як мінімум тому, що в ході реальних бойових дій вкрай складно вийти до лінії розмежування, що існувала до 24 лютого. І якщо контрнаступ українських сил розвиватиметься успішно, навряд чи вони зупиняться перед черговим населеним пунктом лише тому, що він раніше входив до складу ОРДЛО.

Але в будь-якому разі основа всіх можливих сценаріїв, які підходять Україні – масштабний контрнаступ, витіснення ворога і Сході, і Півдні. Раніше і представники влади, і різні військові експерти прогнозували, що контратака може розпочатися до липня чи серпня 2022 року. Тож чекати залишилося небагато.

В останньому інтерв’ю CNN Володимир Зеленський сказав, що за наявності потужної зброї (а також єднання українців та удачі) вже до кінця року можна буде закінчити бойові дії. А далі, за словами президента, росія буде просто змушена сісти за стіл переговорів та підписати акт про капітуляцію. Тож до закінчення війни залишилося небагато часу, а після цього буде бурхливе та швидке відновлення економіки України та вступ нашої країни до ЄС. Путін уже програв цю війну і залишилося тільки змусити його визнати поразку та заплатити контрибуцію за ту шкоду, яку росія завдала економіці України.

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