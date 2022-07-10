Росіяни атакували Часів Яр на Донеччині: люди опинилися під завалами, є загиблі (фото)

Рятувальники працювали всю ніч, сподіваючись відшукати серед уламків хоч когось із мешканців будинку

Російські окупанти продовжують активно "кошмарити" мирних жителів Донбасу. Цього разу під їхній прицільний ракетний вогонь потрапило місто Часів Яр, що на Донеччині. Пізно ввечері 9 липня вороги обстріляли населений пункт із "Ураганів", внаслідок чого було зруйновано житлову п’ятиповерхівку. Щонайменше шестеро людей загинули, ще кілька десятків перебувають зараз під руїнами будинку.

Інформація про подію була опублікована очільником Донецької ОВА Павлом Клименком. Як зазначив чиновник у своєму Telegram-каналі, щонайменше двоє людей під завалами подають ознаки життя, рятувальникам вдалося налагодити з ними контакт.

Місце влучення ракет виглядає немов із фільмів про апокаліпсис — скрізь лежать уламки цегли та бетонних перегородок.

Будівля вже виглядає як нежитлова, хоча ще вчора в ній мирно спали люди

Повністю зруйнована одна із сторін будинку, ракета обрушила будову з п’ятого по перший поверх, перетворивши їх на безформну купу.

Частина будинку просто зникла

Повністю зруйновано щонайменше два під’їзди. Рятувальники працюють на місці трагедії з самої ночі, сподіваючись знайти тих, хто вижив. Поки вдалося встановити контакт всього з двома людьми, які досі перебувають під завалами. Всього ж уламки могли поховати під собою близько 34 людей, серед яких дев’ятирічна дитина.

Так виглядає "звільнення" Донбасу у розумінні "руского міра"

Рятувальники не замикали очей усю ніч і досі продовжують працювати

Поки що кількість постраждалих дорівнює 11 — п’ятеро поранених і, на жаль, шестеро загиблих. Пошукові роботи продовжуються.

Часов Яр на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про нещодавній ракетний обстріл Миколаївщини, в якому також постраждали житлові будинки — як приватні, так і багатоквартирні.

Також неспокійно й у Чорному морі. Днями багато жителів Одещини чули сильні вибухи, що долинали з морської акваторії. Це окупанти обстріляли молдавський танкер, що дрейфував на хвилях.