Ракети вдарили по житлових будинках та військових на Миколаївщині (відео наслідків)

В результаті обстрілу незначні травми отримало кілька людей

Рано вранці 5 липня окупаційна армія росії завдала ще одного ракетного удару по місту Миколаїв. За словами місцевих, кілька вибухів пролунало під час повітряної тривоги. Пізніше з'явилися подробиці та кадри наслідків, які спричинив обстріл росіян.

Про це міський голова Олександр Сєнкевич написав у своєму Телеграм-каналі, відзначивши, що в результаті ворожого ракетного удару кілька жителів міста отримали поранення, проте, на щастя, вони виявилися легкими, тож госпіталізація їм не знадобилася.

За його словами, вибухова хвиля та уламки ракет пошкодили сім багатоповерхівок. Понад 200 вікон було вибито, двері у під'їздах пошкоджені, а в деяких квартирах людям довелось навіть вирізати замки, аби вибратися звідти.

Сєнкевич також додав, що наразі на місцях працюють представники департаменту ЖКГ та адміністрації району. Вони допомагають жителям забити вибиті вікна, заактували пошкодження та видали матеріали для тимчасового ремонту.

Крім того, у військовій комендатурі оборони міста повідомили, що окупаційна армія росії здійснила масований ракетний обстріл Миколаївської області. Ворог влучив у об'єкти військової та цивільної інфраструктури, в результаті чого на місцях виникли пожежі. На щастя, постраждалих не виявлено.

"У Баштанці уражено будівлю адміністрації селища, сирзавод, сільськогосподарські площі у передмісті. У селі Лимани — влучання ворожого снаряду біля школи: будівля зазнала пошкоджень від ударної хвилі. Попередньо інформації про людські втрати немає", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ворожа російська армія близько тиждень тому завдала масованого ракетного удару по Миколаєву. Смертельний снаряд кривавої армії рф влучив у багатоповерхівку, в результаті чого кілька людей отримали поранення, що виявилися несумісними із життям.