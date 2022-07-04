Словаччина передасть Україні свої винищувачі: подробиці

Словаччина на якийсь час залишиться без прикриття з неба, але її прикриє Чехія

Україна може отримати винищувачі МІГ-29 від Словаччини до того, як Братислава отримає замовлені винищувачі F-16. На цей час Чехія допоможе Словаччині в охороні повітряного простору.

Про це оголосив 3 липня прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер на зустрічі із главою чеського уряду Петером Фіалою, повідомляє чеський телеканал CT24.

При цьому Хегер зазначив, що не розкриватиме подробиці передачі техніки Україні.

"Я не хочу про це говорити докладно, тому що нас і Україна попросила цю техніку не специфікувати", — сказав він.

У свою чергу, прем’єр Чехії запевнив словацького колегу, що його країна допоможе сусідам.

"Я думаю, що це чудовий приклад не лише оборонної співпраці, а й довіри. Ми допомагатимемо Словаччині, поки в її розпорядженні не з’являться нові літаки. І ми розраховуємо на те, що хтось знову нам допоможе, якщо у нас виникнуть проблеми ", — сказав він, наголосивши, що це на користь Чехії.

Хегер підрахував, що його країні буде потрібна допомога чеських винищувачів приблизно на рік

Як повідомлялося, вперше розмови про передачу словацьких винищувачів Україні пролунали ще у квітні. Тоді прем’єр країни Едуард Хегер пояснив, що обслуговуванням цих літаків займалися російські компанії, але після початку вторгнення в Україну мови про продовження співпраці більше йти не могло. Тому подальша експлуатація МіГів для Словаччини стала ризикованою.