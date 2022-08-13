Україна отримала потужну зброю від Словаччини: на черзі літаки

Перші САУ Zuzana вже в руках українських захисників

Словаччина продовжує надавати допомогу сусідній Україні у протистоянні російському військовому вторгненню та передала нову техніку на потреби ЗСУ.

Як повідомив у своєму Твіттері міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, перші чотири САУ Zuzana вже знаходяться в Україні та готові до бойового застосування.

"Раді підтвердити, що перші чотири гаубиці Zuzana знаходяться у Збройних сил України та готові до розгортання для захисту від російських агресорів", — написав він.

Zuzana 2 – самохідна артилерійська установка. Машина оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола в 52 калібру та максимальною дальністю стрілянини 41 км. Маса самохідки 32 т, екіпаж складається із чотирьох осіб. Автоматична система заряджання дозволяє робити 6 пострілів за хвилину

Втім, це не єдина хороша новина зі Словаччини. Так, вранці 13 серпня в місцевих ЗМІ повідомили, що країна буде готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29 вже наступного місяця.

Варто зазначити, що перша інформація про те, що Україна має намір купити у Словаччині САУ, з’явилася у ЗМІ ще у квітні. Наприкінці травня стало відомо, що йдеться про вісім артилерійських установок.

У квітні також пролунали перші заяви про те, що Словаччина має намір передати свої винищувачі на потреби ЗСУ. Через початок російського вторгнення країна приєдналася до санкцій проти Росії, що унеможливило обслуговування МІГ-ів, оскільки ці роботи проводилися російськими компаніями.

Наприкінці липня у Братиславі заявили, що збираються розпочати переговори з Україною про передачу літаків, до цього там вирішували питання забезпечення власної повітряної безпеки. ВПС країни збираються пересісти на американські F-16, проте поки вони не надійшли, небо закриватимуть ВПС Польщі та Чехії.

Також варто нагадати, що Словаччина ще на початку квітня передала Україні свій єдиний комплекс ППО С-300.