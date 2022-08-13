Минобороны рф отличилось новым враньем об украинских пленных

В россии сделали циничное заявление насчет пленных украинцев

После убийства украинских военнопленных в Еленовке (Донецкая область) в россии цинично заявили, что украинские солдаты полностью удовлетворены условиями в плену и якобы не хотят идти на обмен.

С таким заявлением в субботу, 13 августа, выступило министерство обороны россии на своем telegram-канале. Оборонное ведомство рф опубликовало несколько видео с мужчинами, которые представляются украинскими военными и рассказывают, как попали в плен и как с ними хорошо обращаются российские солдаты. В конце каждого видео мужчины заявляют, что не хотят возвращаться в Украину.

"Военнопленные отказались от обмена и не желают возвращаться на Украину, чтобы не стать "пушечным мясом" и погибнуть, выполняя преступные приказы командования по указке уничтожающего свой народ марионеточного руководства страны", — гласит сообщение от минобороны рф.

Сколько пленных украинцев якобы отказались от обмена в рф уточнять не стали.

В сети появилась реакция на такое сообщение от минобороны рф.

Руководителя департамента информации и массовых коммуникаций минобороны россии Игоря Конашенкова часто изображают в образе клоуна из-за его абсурдных заявлений

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Трагедия в Еленовке на территории оккупированной части Донецкой области, унесшая жизни более 50 украинских военнопленных, по плану россиян должна была быть еще более кровавой, считает экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Ранее сообщалось, что военные эксперты США подтвердили, что в убийстве украинских пленных в Еленовке виновна рф.