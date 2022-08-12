У Зеленского прямо назвали медведева дураком: что стало причиной

Российский политик обвинил Украину в обстрелах Запорожской АЭС

После того как глава российского Совбеза дмитрий медведев открыто пригрозил Европе ударами по атомным электростанциям и соврал об обстрелах Запорожской АЭС, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его дураком. Соответствующее сообщение в пятницу, 12 августа, появилось в Twitter-аккаунте Подоляка.

Украинский политик отметил, что единственная угроза Запорожской АЭС — это российские оккупанты, которые ее обстреливают и используют в качестве заложника.

"Трудно представить, чтобы член Аль-Каиды или ИГИЛ сидел в ООН и "официально" обвинял в агрессии США или Израиль. РФ использует ЗАЭС как заложник для фиксации оккупированных территорий, а Украину хочет выставить… агрессором. Но дураков, кроме медведева, нет. Единственная угроза для АЭС – российские террористы", — написал советник главы Офиса президента.

Стоит отметить, что это стало ответом на тираду медведева о том, что Украина обстреливает собственную атомную электростанцию, захваченную россиянами. А после этого глава российского Совбеза еще и пригрозил Европе, мол, "в ЕС тоже есть атомные станции и случайности там тоже возможны".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС четыре раза подряд, выпустив десятки снарядов вплотную к первому энергоблоку атомного объекта. Эта ситуация стала предметом обсуждения на заседании Совбеза ООН. Все участники, кроме самой россии, сошлись на том, что требование МАГАТЭ допустить на станцию экспертную миссию должно быть выполнено. Кроме того, дипломаты согласились с предложением США о создании вокруг станции демилитаризованной зоны. Впрочем, оккупационная "власть" Запорожской области отвергла это предложение и заявила, что планирует законсервировать ЗАЭС, а остальные ее мощности перевести на свои нужды.