Россиянина подозревают в организации покушения на Зеленского

На главу государства уже было несколько покушений

СБУ подозревает гражданина россии в подготовке к посягательству на жизнь президента Украины Владимира Зеленского и в сговоре о насильственном изменении конституционного строя и захвате государственной власти.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины на своем официальном сайте. В организации покушения обвиняют россиянина Александра Чуракова 1968 г. р.

По версии следствия, Чураков и граждане Украины Кирилл Матиюк и Василий Кость вместе с другими неустановленными лицами организовались в группу, планируя преступления против основ национальной безопасности. Россиянин в качестве организатора должен был финансировать и координировать деятельность группировки с ФСБ рф. Матиюка считают соорганизатором группы. Он отвечал за ее безопасность. Кость искал и вербовал других соучастников преступления, покупал оружие и занимался транспортом.

С 10 февраля по 21 марта все трое, находясь в Украине, обсуждали и координировали план, который заключался в поиске 30-40 человек из бывших военных, поиске и закупке оружия, боевых припасов и транспорта. Чураков и Ко под видом военных одной из воинских частей теробороны, расположенной в Ужгороде, должны были проследовать в Киев. В столице, заручившись поддержкой вооруженных сил рф, завербованные военные должны были захватить государственную власть и свергнуть конституционный строй, в частности, путем посягательства на жизнь Президента.

С 27 февраля по 21 марта Чураков через Матиюка получал информацию о точном месте пребывания Зеленского. Матиюк сумел приобрести в Украине автоматы Калашникова, снайперские винтовки "Драгунова" и другое.

О деталях задержания злоумышленников не сообщается.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что россияне покушались на жизнь Зеленского более 10 раз. Напомним в августе стало известно, что россия планирует провокацию против главы государства.