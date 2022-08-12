Политический психолог объяснил, как Зеленский изменился с начала войны: россии точно не понравится

российское вторжение заставило президента измениться в лучшую сторону

Президент Украины Владимир Зеленский после полномасштабного российского вторжения трансформировался на очень серьезном глубинном уровне. Эти изменения точно повлияют на его риторику и совсем не понравятся россии.

Соответствующее мнение в своем интервью специально для "Телеграфа" высказал политический психолог, эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким, комментируя превращение украинского лидера из политика-голубя в политика-ястреба. По его словам, достаточно большое количество заявлений Зеленского, сделанных в последнее время, четко намекают на его психологическую трансформацию.

"Он пришел к власти с совершенно иной, миролюбивой повесткой. Рассматривался исключительно как голубь, а не как ястреб. И частично электорат голосовал за Зеленского, придерживаясь политической тенденции – умиротворить агрессора, усмирить ситуацию, достичь состояния невмешательства. мы сами никуда не лезем", – объяснил психолог.

Ким отмечает, что именно в рамках указанного порядка Зеленский и строил свою предвыборную кампанию и именно в этом контексте вел себя уже как политический лидер, начиная с инаугурации. Однако, по мнению психолога, последние заявления украинского лидера демонстрируют существенные изменения в его взглядах и из-за ситуации, которая сейчас происходит в стране из-за российского вторжения, это вполне понятная трансформация.

"Однако последние заявления украинского президента демонстрируют кардинальное изменение. От стратегии голубей — до стратегии ястребов. Что вполне оправдано ввиду того, что наделала и творит россия после открытого вторжения в Украину", — пояснил он.

По словам Кима, изменения в мировоззрениях Зеленского происходят на очень серьезном, глубинном уровне, о чем свидетельствуют тот факт, что по состоянию на сегодняшний день он занимает именно ястребину позицию.

"Я четко вижу, что Зеленский, если можно так сказать, разочаровался в пути, в россии Миролюбивая позиция шестого президента Украины, по которой он допустил многие политические ошибки с очень тяжелыми последствиями, отброшена в сторону, а сам Зеленский в ней кардинально разочаровался. И психологическая вина в этом плане полагается им исключительно на путина. Скажем так, Зеленский рассердился", — подытожил психолог.

Эксперт также подчеркнул, что ястребиная позиция президента является следствием глубокой трансформации и именно она сейчас влияет на все его действия, повестку дня и его дальнейшие планы. И очевидно, что эта четкая и жесткая позиция украинского лидера точно не понравится россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Владимир Зеленский объяснил, что стал катализатором роста напряжения в мире после российского вторжения в Украину.