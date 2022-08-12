Зеленский больше не голубь, а злой ястреб - политический психолог Валентин Ким

Украинский лидер трансформировался на глубинном уровне, и эти перемены точно не понравятся россии

Риторика президента Владимира Зеленского после российского открытого вторжения в Украину кардинально изменилась. Особенно в последнее время. Он акцентирует, что рф с помощью "Газпрома" сознательно терроризирует Евросоюз. И призывает усилить санкции против страны-агрессора.

После обстрелов Запорожской АЭС в Энергодаре со стороны оккупационных войск, требует ввести санкции против российской атомной промышленности. Говорит о необходимости закрыть международные границы для свободного передвижения всех граждан рф.

Акцентирует, что Украина ни за что не покорится российским захватчикам.

Подчеркивает, что чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю. Высказывает уверенность, рф нужно побеждать исключительно на поле боя – и на военном, и на экономическом.

Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким прокомментировал для "Телеграфа" перевоплощение Зеленского из политика-голубя в политика-ястреба.

"Многие заявления, особенно последнего времени, намекают нам на некую психологическую трансформацию Владимира Зеленского. Он пришел к власти с совершенно иной, миролюбивой повесткой. Рассматривался исключительно как голубь, а не как ястреб. И отчасти электорат голосовал за Зеленского, следуя политической тенденции – умиротворить агрессора, утихомирить ситуацию, достичь состояния невмешательства. Когда нам никто не мешает – и мы сами никуда не лезем", – отмечает Валентин Ким.

Вот на этой повестке, продолжает он, Зеленский в значительной степени строил свою предвыборную кампанию. И в контексте этой же повестки вел себя уже как политический лидер, начиная с инаугурации.

"Однако последние заявления украинского президента демонстрируют кардинальную смену. От стратегии голубей – к стратегии ястребов. Что вполне оправдано, учитывая то, что натворила и творит россия после открытого вторжения в Украину", – подчеркивает эксперт.

По его словам, трансформация Зеленского произошла на очень серьезном, глубинном уровне. О чем свидетельствует тот факт, что он теперь занимает именно ястребиную позицию.

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"Зеленский – человек, ориентированный на саморефлексию, самоощущение. Это характерно для творческих людей, для людей, которые стали брендом. Они черпают силы, вдохновение внутри самих себя. И внутренними посылами отчасти объясняются их внешние поступки и проявления, – объясняет Валентин Ким. – Я четко вижу, что Зеленский, если можно так сказать, разочаровался в путине, в рф. Миролюбивая позиция шестого президента Украины, из-за которой он допустил множество политических ошибок с очень тяжелыми последствиями, отброшена в сторону. Сам Зеленский в ней кардинально разочаровался. И психологическая вина в этом плане возлагается им исключительно на путина. Скажем так, Зеленский разозлился".

Эксперт уверен, что ястребиная позиция президента Украины – следствие глубокой трансформации, которая будет влиять на его риторику, на повестку, которую он будет внедрять, на те действия, которые он будет стремиться осуществить.

"И, похоже, это будут действия, которые точно не понравятся стране-агрессору", – прогнозирует Валентин Ким.