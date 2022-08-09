Сравнили с Гитлером: Зеленский вызвал истерику кремля идеей санкций против россиян

Кремлевская верхушка набросилась на украинского президента за призыв не пускать россиян в цивилизованные страны

Мир еще не забыл грандиозный скандал из-за того, что министр иностранных дел россии сергей лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, и вот главу нашего государства в кремле снова начали сравнивать с фюрером нацистской Германии. На этот раз за призыв добавить в новый пакет санкций визовые ограничения в отношении россиян.

В своем интервью журналистам The Washington Post Зеленский предположил, что такая изоляция в "русском мире" поможет гражданам россии скорее осознать ошибки своей власти. Что сильно не понравилось кремлевским топ-чиновникам, которые все владеют элитной недвижимостью за рубежом.

В частности, сравнивать Зеленского с Гитлером бросился кремлевский хам, заместитель председателя тамошнего совбеза дмитрий медведев. "Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности всё население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?", — написал он в своем телеграм-канале. Забыв при этом уточнить, что Гитлер физически уничтожал евреев по признаку национальности, как сейчас делают российские оккупационные войска в Украине.

В свою очередь спикер рашистского диктатора дмитрий песков пригрозил, что любые попытки изолировать россия и россиян "не имеют перспектив". "А сам Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые пытаются "наказать" россию, уже активно платят за это по счетам", — намекнул песков на мировой продовольственный кризис и проблемы в европейской энергетике, которые, по общему консенсусу, являются прямыми последствиями вторжения россии в Украину.

Не смог промолчать и крымский коллаборант сергей аксенов по прозвищу "Гоблин". "Похоже, следующим шагом станет призыв к "окончательному решению русского вопроса", — написал он в телеграмме.

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