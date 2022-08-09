В кремле испугались новостей о производстве "Байрактаров" в Украине: комментарий пескова

песков угрожает демилитаризировать будущий завод, что бы это ни значило

После новостей о том, что даже российское военное вторжение не смогло сорвать планы по строительству завода по сборке "Байрактаров" в Украине, в кремле перешли к новым угрозам. Говорят, что будут предприятие "демилитаризовать".

Об этом заявил спикер рашистского диктатора дмитрий песков. "Факт создания такого объекта, скорее всего, сразу попадет под тему демилитаризации. Это лишь продлит страдания украинцев, но не поможет избежать целей специальной военной операции", — цитирует его слова "Коммерсант".

При этом информация о том, что Украина и Турция решили наладить совместное производство боевых беспилотников, почему-то стала для кремля новостью. Хотя договоренность об этом была достигнута еще до начала войны. В настоящее время стороны перешли к реализации совместного плана. В частности, украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил, что уже найден земельный участок под строительство. Из-за войны темпы реализации проекта несколько замедлились, но о его отмене речь не идет.

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Следует отметить, что российская "спецоперация" в Украине, целями которой изначально называлась "демилитаризация" и "денацификация" нашего государства, оказались настолько "успешными", что от этих целей пришлось отказаться. Сейчас у путина придумывают разные мелкие поводы для объявления хотя бы какой-то победы, но не могут даже назначить дату "референдумов" об аннексии оккупированных территорий на юге Украины – настолько неуверены в своих силах.

Как сообщал "Телеграф", накануне песков цинично попытался переложить ответственность за обстрелы оккупированной Запорожской АЭС на Украину.