У кремлі злякались новин про виробництво «Байрактарів» в Україні: коментар пєскова

пєсков погрожує демілітаризувати майбутній завод, що б це не значило

Після новин про те, що навіть російське воєнне вторгнення не змогло зірвати плани щодо будівництва заводу зі зборки "Байрактарів" в Україні, у кремлі перейшли до нових погроз. Кажуть, що будуть підприємство "демілітаризувати".

Про це заявив спікер рашистського диктатора дмитро пєсков. "Факт створення такого об'єкта, швидше за все, відразу потрапить під тему демілітаризації. Це лише продовжить страждання українців, але не допоможе уникнути цілей спеціальної військової операції", — цитує його слова "Комерсант".

При цьому інформація про те, що Україна та Туреччина вирішили налагодити спільне виробництво бойових безпілотників чомусь стала для кремля новиною. Хоча домовленість про це була досягнута ще до початку війни. Зараз сторони перейшли до реалізації спільного плану. Зокрема, український посол у Туреччині Василь Боднар повідомив, що уже знайдено земельну ділянку під будівництво. Через війну темпи реалізації проекту дещо сповільнились, але про його скасування не йдеться.

Читайте також: Категорія Світ Туреччина відповіла путіну з приводу "Байрактарів" для рф Турецький оборонпром не розглядає питання співпраці з росіянами на цьому поприщі

Варто зазначити, що російська "спецоперація" в Україні, цілями якої від початку називались "демілітаризація" та "денацифікація" нашої держави, виявились настільки "успішними", що від цих цілей довелось відмовитись. Зараз у путіна вигадують різні дрібні приводи для оголошення хоча б якоїсь перемоги, але не можуть навіть призначити дату "референдумів" про анексію окупованих територій на півдні України – настільки невпевнені у своїх силах.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні пєсков цинічно спробував перекласти відповідальність за обстріли окупованої Запорізької АЕС на Україну.