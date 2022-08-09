Порівняли з Гітлером: Зеленський викликав істерику Кремля ідеєю санкцій проти росіян

Кремлівська верхівка накинулась на українського президента за заклик не пускати росіян до цивілізованих країн

Світ ще не забув грандіозний скандал через те, що міністр закордонних справ росії сергій лавров порівняв президента України Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером, і от голову нашої держави у кремлі знову почали порівнювати з фюрером нацистської Німеччини. Цього разу через заклик додати до нового пакету санкцій візові обмеження щодо росіян.

У своєму інтерв’ю журналістам The Washington Post Зеленський припустив, що така ізоляція в "русском мірє" допоможе громадянам рф швидше усвідомити помилки своєї влади. Що сильно не сподобалось кремлівським топ-чиновникам, які всі володіють елітною нерухомістю за кордоном.

Зокрема, порівнювати Зеленського з Гітлером кинувся кремлівський хам, заступник голови тамтешнього радбезу дмитро медведєв. "Головний український клоун запропонував "призвати до відповідальності все населення Росії". Востаннє такі ідеї щодо цілого народу намагався реалізувати Адольф Гітлер. Чи є ще питання про природу української влади?", — написав він у своєму телеграм-каналі. Забувши при цьому уточнити, що Гітлер фізично знищував євреїв за ознакою національності, точно як зараз роблять російські окупаційні війська в Україні.

Своєю чергою спікер рашистського диктатора дмитро пєсков пригрозив, що будь-які спроби ізолювати росію та росіян "не мають перспектив". "А сам Зеленський має розуміти, що країни Європи, які намагаються покарати росію, вже активно платять за це за рахунками", — натякнув пєсков на світову продовольчу кризу і проблеми в європейській енергетиці, які, за спільним консенсусом, є прямими наслідками вторгнення росії в Україну.

Не зміг промовчати і кримський колаборант сергій аксьонов на прізвисько "Гоблін". "Схоже, наступним кроком стане заклик до остаточного вирішення російського питання. Що в Заходу на думці, то у клоуна мовою", — написав він у телеграмі.

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Як повідомляв "Телеграф", погано приховану істерику викликали у росіян і новини про те, що будівництво заводу зі зборки безпілотників "Байрактар" в Україні триває.