Ізоляція росіян та попередження окупантам: Зеленський зробив важливу заяву
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Санкції проти росії варто посилити, щоб зупинити процес окупації України
Влада України, яка нещодавно заборонила росіянам в’їзд до нашої країни без спеціальних віз, хотіла б бачити серйозні обмеження для громадян рф і від урядів західних країн. Пропозиція обмежити можливість подорожей для людей із російськими паспортами надійшла від президента Володимира Зеленського.
Таку заяву він зробив під час інтерв’ю з журналістами The Washington Post, повідомляє "Телеграф". Глава держави наголосив, що зараз росіяни відбирають чужу для них, українську землю, а тому варто вдарити по них новими санкціями — закрити кордони для вільного пересування.
Зеленський упевнений, що подібний підхід може допомогти росіянам усвідомити, яку помилку робить їхня влада, проти якої вони абсолютно не намагаються виступати. "Жити у своєму світі", каже президент, підійде громадянам росії — до усвідомлення власних помилок.
Також він не вважає, що варто робити виняток для тих росіян, які мають відмінну від кремлівської позиції. Наразі, на думку Володимира Зеленського, всім росіянам варто їхати до рф, а не на Захід.
"Тоді вони зрозуміють, — вважає політик. — Вони говорять: "Це [війна — ред.] не має до нас жодного стосунку. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?" Може. Населення обрало цей уряд і не бореться з ним, не сперечається з ним, не кричить на нього".
При цьому він звернувся і до самих росіян, наголошуючи на їхньому бажанні нав’язати всьому світу життя за своїми правилами. У такому разі, впевнений Зеленський, самі ж громадяни рф і повинні робити це в першу чергу.
Глава української держави впевнений, що це може допомогти припинити окупацію територій нашої країни. При цьому він наголосив, що спроба анексувати ще частину територій — як це зараз хочуть зробити з частиною Херсонської та Запорізької областей — покладе край будь-яким переговорам із росією. Зеленський наголосив: деокупація Херсона буде лише першим кроком ЗСУ у звільненні захоплених населених пунктів, і коли Україна назбирає вдосталь сил та коштів, то звільнення прийде на всі території, куди завели "рускій мір".
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Володимиру Зеленському і володимиру путіну знову запропонували зустрітися. Ініціатором, як і кілька разів цього, виступила Туреччина.
Крім цього "Телеграф" писав, чому Україні не варто зараз розпочинати діалог із кремлівськими політиками.