Ізоляція росіян та попередження окупантам: Зеленський зробив важливу заяву

Санкції проти росії варто посилити, щоб зупинити процес окупації України

Влада України, яка нещодавно заборонила росіянам в’їзд до нашої країни без спеціальних віз, хотіла б бачити серйозні обмеження для громадян рф і від урядів західних країн. Пропозиція обмежити можливість подорожей для людей із російськими паспортами надійшла від президента Володимира Зеленського.

Таку заяву він зробив під час інтерв’ю з журналістами The Washington Post, повідомляє "Телеграф". Глава держави наголосив, що зараз росіяни відбирають чужу для них, українську землю, а тому варто вдарити по них новими санкціями — закрити кордони для вільного пересування.

Зеленський упевнений, що подібний підхід може допомогти росіянам усвідомити, яку помилку робить їхня влада, проти якої вони абсолютно не намагаються виступати. "Жити у своєму світі", каже президент, підійде громадянам росії — до усвідомлення власних помилок.

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Також він не вважає, що варто робити виняток для тих росіян, які мають відмінну від кремлівської позиції. Наразі, на думку Володимира Зеленського, всім росіянам варто їхати до рф, а не на Захід.

"Тоді вони зрозуміють, — вважає політик. — Вони говорять: "Це [війна — ред.] не має до нас жодного стосунку. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?" Може. Населення обрало цей уряд і не бореться з ним, не сперечається з ним, не кричить на нього".

При цьому він звернувся і до самих росіян, наголошуючи на їхньому бажанні нав’язати всьому світу життя за своїми правилами. У такому разі, впевнений Зеленський, самі ж громадяни рф і повинні робити це в першу чергу.

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Глава української держави впевнений, що це може допомогти припинити окупацію територій нашої країни. При цьому він наголосив, що спроба анексувати ще частину територій — як це зараз хочуть зробити з частиною Херсонської та Запорізької областей — покладе край будь-яким переговорам із росією. Зеленський наголосив: деокупація Херсона буде лише першим кроком ЗСУ у звільненні захоплених населених пунктів, і коли Україна назбирає вдосталь сил та коштів, то звільнення прийде на всі території, куди завели "рускій мір".

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Володимиру Зеленському і володимиру путіну знову запропонували зустрітися. Ініціатором, як і кілька разів цього, виступила Туреччина.

Крім цього "Телеграф" писав, чому Україні не варто зараз розпочинати діалог із кремлівськими політиками.